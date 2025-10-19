Les bébés plus calmes dans les bras de papa ? La vidéo qui fait réagir le monde entier

Les pères de famille semblent avoir le don d’apaiser les pleurs de bébé comme des calmants humains. Dans leurs bras, les bambins ont une attitude flegmatique et passent des larmes aux rires d’un coup. Dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, on voit d’ailleurs un bébé au summum de la détente sur le torse de son papa. Non, les pères n’ont pas des pouvoirs magiques, l’explication de cette sérénité est plus rationnelle.

Changement d’ambiance dans les bras de papa

Quand bébé fait une crise, il faut attendre que ça passe… ou le confier au père de famille, qui a visiblement une prédisposition pour réconforter les enfants. C’est ce que dépeint une vidéo devenue virale. Elle montre un bout de chou accroché au cou de son papa et l’enfant est comme ensorcelé. Même la girafe qui couine et les mobiles suspendus au-dessus du berceau ne font pas cet effet-là. Le bébé reste immobile, la moue presque endormie et il ne bouge pas d’un centimètre. Il regarde la mère d’un air interloqué et donne l’impression d’être sur un petit nuage de chair. La simple présence du père suffit à apaiser les chagrins de l’enfant et à le mettre dans un état de paix.

La vidéo est assortie d’un texte très évocateur « tu donnes le bébé au papa parce que tu as besoin d’un petit break ». La créatrice de contenu qui en est à l’origine sous-entend que l’enfant n’est pas aussi discipliné aux côtés de la maman et qu’il est plus agité. Visiblement, cette scène n’est pas si « exceptionnelle » dans les foyers. Il n’y a qu’à voir le score de cette vidéo, qui a obtenu plus de 6 millions de likes et qui a fait 70 millions de vues, preuve d’un sentiment de « déjà vu ».

Sur plusieurs photos de famille, c’est un peu « deux salles, deux ambiances ». Dans les bras de la maman, l’enfant est grincheux et gémit inlassablement. À l’inverse, dans les bras du papa il dort à poings fermés ou gazouille gentiment. Les pères auraient-ils une faculté insoupçonnée ? En tout cas, cette petite fille paraît bien à l’aise entre les mains de son papa.

Les bébés, des éponges émotionnelles précoces

Si l’enfant est aussi colérique dans les bras des mamans, ce n’est pas parce qu’elles « ne savent pas s’y prendre ». En réalité, il n’y a pas de mode d’emploi pour rassurer bébé : ce n’est pas un poupon désarticulé qui s’éteint en un bouton. Des chercheurs américains l’ont démontré, les tout petits absorbent le stress autant que les adultes, mais ne peuvent l’exprimer que par des pleurs. Résultat : lorsque l’un des parents est en proie au stress, il y a fort à parier que l’enfant lui renvoie ces émotions négatives comme un miroir tendu.

Or, on le sait, les mères sont plus surmenées que les pères et endossent encore une lourde charge mentale. Elles doivent penser à tout, tout le temps et même si ça ne se voit pas spécialement, les petites têtes blondes, elles, ont un sixième sens pour décrypter ce genre de mal-être. Ce qui pourrait expliquer les réactions, radicalement opposées, des bébés dans les bras de l’un ou de l’autre. Autre hypothèse émise par le site informatif Momy Purpose : le père a une « voix grave, des bras puissants et, avouons-le, pas de lait à offrir ! ». Dans les bras de la maman, les bébés cherchent automatiquement à se rassasier et courent après le sein. Et lorsque la mère ne lève pas son haut pour les abreuver, ils n’apprécient guère et n’hésitent pas à le faire savoir.

Ce besoin d’être proche de la mère

Si dans cette vidéo qui a fait le buzz, la petite fille s’avère très posée et sage dans les bras de son papa, elle ne décroche pas les yeux de sa maman. Elle a beau être calée dans les biceps du père, elle semble vouloir garder un lien « visuel » et « physique » avec sa maman. Même lorsque le père a le dos tourné, elle se tort pour vérifier que sa maman est toujours là. C’est un regard qui dit silencieusement « tu me reprends maintenant ? » ou « tu m’as abandonné, récupère-moi ».

Les internautes imaginent d’ailleurs les pensées intérieures de l’enfant et c’est tout bonnement hilarant. « Je m’en souviendrais pour toujours », « Comment as-tu osé ». Des yeux comme des billes qui ne clignent pas et une bouche interloquée. Ce regard est plus une menace qu’autre chose. Ce langage corporel laisse penser à un sentiment de surprise, à une envie de retourner vers maman. L’enfant se demande certainement pourquoi sa maman l’a remis au papa. La mère aurait changé de pièce, l’enfant aurait certainement commencé à battre des pieds et des mains. Ce lien fusionnel entre mère et enfant est difficile à « imiter ». L’odeur maternelle est même très rassurante pour un bébé.

Dans les bras de la mère ou du père, l’enfant se sent comme dans un cocon. Il a d’ailleurs besoin de cette proximité avec ses deux parents pour se construire et il n’y a pas un câlin mieux qu’un autre.