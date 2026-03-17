Sobrancelhas descoloridas estão voltando à moda: Adriana Karembeu e Kylie Jenner estão aderindo à tendência.

Durante muito tempo relegadas às passarelas, as sobrancelhas descoloridas estão voltando com tudo no mundo da beleza. Em 2026, essa tendência de beleza está surgindo em ensaios fotográficos e nas redes sociais. Popularizada por figuras icônicas, a "sobrancelha descolorida" está transformando rostos... e mudando as regras.

Adriana Karembeu revitaliza o movimento

Adriana Karembeu chamou a atenção recentemente com essa escolha de beleza. Flagrada em Paris no início deste ano, ela revelou uma transformação impressionante: cabelo curto e sobrancelhas quase completamente raspadas. O resultado? Um visual quase etéreo. Ao reduzir o contraste natural das sobrancelhas, essa técnica altera instantaneamente a percepção das feições. O efeito geral é mais minimalista, quase futurista.

Boas notícias: você não precisa necessariamente fazer um clareamento capilar permanente para conseguir esse efeito. Uma maquiagem bem aplicada pode ser suficiente para experimentar esse visual, sem nenhum compromisso.

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Kylie Jenner confirma a tendência.

Algumas semanas depois, Kylie Jenner também exibiu sobrancelhas descoloridas em um ensaio fotográfico muito comentado para a Vanity Fair. Conhecida por suas sobrancelhas escuras, ela apareceu desta vez com sobrancelhas quase invisíveis, às vezes sutilmente tingidas de dourado. Uma transformação que mudou completamente o equilíbrio do seu rosto.

Com sua enorme influência no mundo da beleza, Kylie Jenner desempenha um papel fundamental na popularização dessa tendência. Enquanto as "sobrancelhas descoloridas" antes se restringiam a desfiles de moda ou editoriais, agora estão se tornando um assunto comum.

Uma tendência que não começou ontem.

Embora esse visual possa parecer novo, na verdade tem uma longa história. As sobrancelhas descoloridas surgiram já na década de 1970 em certos círculos alternativos, antes de serem amplamente adotadas na década de 1990. Designers como Alexander McQueen e Thierry Mugler, então, as utilizaram para transformar radicalmente rostos nas passarelas.

A ideia é simples: ao "apagar" as sobrancelhas, cria-se uma tela quase em branco. O olhar torna-se mais expressivo, a maquiagem dos olhos ganha destaque e todo o rosto adquire uma dimensão artística. Hoje, essa estética está voltando com uma abordagem mais acessível, em algum lugar entre a experimentação e a subversão de convenções estabelecidas.

Um visual arrojado, mas adaptável.

Adotar sobrancelhas descoloridas pode parecer intimidante. Esse tipo de transformação altera imediatamente a expressão facial, o que pode ser surpreendente à primeira vista. O descoloramento químico, geralmente feito com água oxigenada, também exige cautela e, idealmente, a intervenção de um profissional.

No entanto, existem alternativas simples para testar a tendência sem riscos. A maquiagem permite neutralizar temporariamente a cor das sobrancelhas com corretivo ou base e, em seguida, selar tudo com um gel. Uma opção perfeita para explorar essa tendência aos poucos. E, acima de tudo, lembre-se: seu rosto não precisa ser "transformado" para ficar bonito. Essa tendência é um espaço para experimentar, não uma obrigação.

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Em última análise, o retorno das sobrancelhas descoloridas marca uma interessante virada nas tendências atuais. Depois de anos dominados por sobrancelhas grossas, definidas e altamente estruturadas, estamos agora vendo uma mudança em direção a visuais mais experimentais. Essa tendência serve como um lembrete de algo essencial: a beleza não é um conjunto rígido de regras. É um espaço para autoexpressão, onde você pode brincar, experimentar… ou simplesmente permanecer fiel ao que te faz sentir bem.