Um kit de beleza feminino é muito mais do que um simples acessório. Ele combina praticidade e estética para acompanhar todas as mulheres em seu dia a dia e também quando estão em movimento.

Disponíveis como nécessaires de maquiagem , bolsas de higiene pessoal ou estojos espaçosos para penteadeira , esses itens essenciais vêm em uma infinidade de estilos, cores e materiais.

Sejam refinados ou boêmios, minimalistas ou coloridos, eles também são um presente original e elegante .

Os diferentes formatos de kits de beleza femininos

Escolher a sua nécessaire de maquiagem é, principalmente, uma questão de tamanho e funcionalidade. O tamanho pequeno permite que ela caiba facilmente em uma bolsa para retoques diários: batom, pó e gloss ficam sempre à mão.

Leve e compacta, esta bolsa acompanha você em todos os passeios sem ocupar muito espaço.

O tamanho médio é perfeito para um fim de semana ou uma viagem curta. Oferece espaço suficiente para levar itens essenciais de cuidados com a pele, pincéis e paletas sem sobrecarregar sua mala.

É um formato versátil, ideal para mulheres ativas.

Por fim, o estojo de tamanho grande ou nécessaire é o companheiro ideal para guardar todos os seus cosméticos, em casa ou em viagem. Mais espaçoso e rígido, inclui vários compartimentos que otimizam a organização.

Sua estrutura protege eficazmente os produtos durante viagens. Assim, a nécessaire combina uma grande capacidade de armazenamento com um design elegante.

Necessaires de maquiagem, nécessaires de higiene pessoal e estojos de toucador: quais são as diferenças?

Esses três tipos de acessórios atendem a necessidades distintas. A nécessaire de maquiagem é um estojo prático projetado para transportar itens essenciais de beleza: rímel, base, batons ou pincéis.

Ela protege os produtos contra choques, vazamentos, calor e umidade, mantendo seu conteúdo organizado dentro da bolsa.

A nécessaire está se tornando mais versátil. Ela pode acomodar gel de banho, loção corporal, sabonete e outros itens de higiene pessoal durante viagens. Mais adaptável, cabe tão bem em uma mala de viagem quanto no banheiro do dia a dia.

A nécessaire , por outro lado, distingue-se pela sua estrutura rígida e grande capacidade. Os seus múltiplos bolsos e compartimentos permitem o armazenamento impecável de produtos de cuidado da pele, maquilhagem, perfumes e acessórios.

Seu design meticuloso faz dele um objeto funcional e refinado, projetado para aqueles que não querem deixar nada ao acaso.

Materiais e processos de fabricação de kits de beleza femininos

A diversidade de materiais utilizados reflete a riqueza dos universos criativos. Algodão, linho, couro, lantejoulas, píton: cada material confere uma identidade visual e tátil única.

Algumas criações utilizam voile de algodão com interior plastificado , que é leve e fácil de cuidar.

O trabalho artesanal merece destaque especial. As bolsas feitas à mão em Jaipur , na Índia, apresentam estampas inspiradas em tecidos tradicionais indianos , cuidadosamente impressas à mão.

Essas criações exclusivas combinam requinte, charme e poesia , conferindo um toque boêmio e colorido a cada acessório.

Diversas marcas também fabricam na Europa ou na França, garantindo acabamentos de qualidade e cadeias de produção mais curtas. Alguns kits vão ainda mais longe em termos de impacto ambiental:

Eles contêm pelo menos 95% de materiais reciclados.

Eles possuem a certificação Recycled Claim Standard 100 (RCS100).

(RCS100). A origem dos produtos é verificada em cada etapa da cadeia de suprimentos pela GCL International Ltd.

Esses compromissos de longo prazo atraem mulheres que se preocupam com o consumo responsável.

Principais marcas de kits de beleza femininos

O mercado oferece uma excelente seleção de marcas com identidades marcantes. As coleções da Lollipops são particularmente ricas, com linhas como Sharlie, Rachel ou Sweetie , em cores que variam do preto profundo ao rosa pastel, do dourado ao multicolorido.

Os preços variam de €18,00 a €69,00, para se adequarem a todos os orçamentos.

A marca Wouf cativa com suas coleções Gaia, Rio, Crush e Yucata, com preços entre € 25,00 e € 60,00. Suas estampas de leopardo, cores vibrantes e design sofisticado fazem delas acessórios da moda.

A Lalla destaca a suavidade das suas bolsas de tecido atoalhado Walakin, disponíveis em cores poéticas como Piscine, Watermelon ou Atlantic, com preços entre €45,00 e €65,00.

Para os amantes do estilo clássico e elegante , Vanessa Bruno oferece bolsas de linho ou couro com preços entre €45,00 e €75,00. Marcas de luxo como Ganni, a €195,00, ou Claris Virot, a €290,00, personificam o requinte absoluto, com acabamentos em couro trançado ou píton.

Cores e estilos disponíveis para um kit de beleza feminino.

A gama estilística é tão vasta quanto inspiradora. Tons clássicos como preto, branco ou camelo convivem com cores vibrantes: melancia, lima, orquídea ou marrakech.

A prata e o ouro adicionam um toque de glamour, enquanto o multicolorido expressa uma contagiante alegria de viver.

As estampas enriquecem ainda mais essa paleta:

Estampas de animais, como a de leopardo, para um efeito selvagem e moderno. Estampas de bolinhas e listras , clássicas e femininas. Peças indianas artesanais, coloridas e exclusivas, que refletem a expertise de Jaipur.

Dessa forma, cada mulher pode encontrar uma nécessaire de maquiagem que combine com ela, seja qual for sua personalidade.

Um kit de beleza feminino, um presente original e elegante.

Oferecer um kit de beleza como presente é oferecer um objeto repleto de emoção e carinho .

Os conjuntos de presente, disponíveis a partir de €7,90, incluem uma colônia Aqua Flore de 50ml , fabricada na França em Bourbon-Lancy , uma loção corporal enriquecida com vitamina E e manteiga de karité, um gel de banho de aloe vera e um sabonete, apresentados em uma bolsa de tecido combinando.

Para presentes sofisticados , as linhas de luxo oferecem peças excepcionais. Esses acessórios combinam charme artesanal, detalhes delicados e funcionalidade para uma experiência de beleza única.

Uma necessaire para uso diário, a partir de €18,00.

Uma elegante nécessaire de viagem, entre €49,00 e €69,00.

Um modelo de luxo para marcar ocasiões especiais, até €290,00.

Seja para se presentear ou para agradar alguém, um kit de beleza continua sendo um presente atemporal e sempre apreciado .