O Halloween está chegando, e a maquiagem de zumbi para mulheres está se tornando uma das fantasias mais populares. Aterrorizante, criativa e acessível a todos , essa aparência horripilante agrada tanto iniciantes quanto especialistas em maquiagem artística.

Todos os anos, milhares de mulheres buscam aperfeiçoar sua transformação em zumbi. Seja optando por um visual ultrarrealista ou por uma versão mais fantasiosa, as técnicas são inúmeras e adaptáveis.

Oferecemos um guia completo para você dominar a arte da maquiagem cênica e impressionar a todos ao seu redor.

Os produtos e ferramentas essenciais para criar uma maquiagem de zumbi de sucesso para mulheres.

Antes de iniciar a transformação, reunir os produtos certos continua sendo um passo fundamental.

Uma maquiagem convincente de zumbi depende de uma paleta precisa de elementos, cada um desempenhando um papel distinto no resultado final.

O essencial: base e tintas

A base pálida é a primeira camada da sua maquiagem de zumbi. Existem bases brancas ou acinzentadas formuladas especificamente para maquiagem artística. Recomendamos escolher uma fórmula de longa duração, já que uma festa de Halloween pode durar várias horas.

As tintas corporais à base de água oferecem uma alternativa boa e econômica, além de serem fáceis de remover.

Para proteger a pele e otimizar a fixação, aplique sempre uma base hidratante antes de usar esses produtos de palco.

O sangue falso é o elemento característico dos zumbis. Disponível em gel ou líquido, é usado para simular feridas recentes ou sangramentos mais escuros e antigos. O látex líquido, por outro lado, permite a criação de efeitos de pele descascando absolutamente impressionantes.

Aplica-se o produto em várias camadas sobre a pele, amassando-a levemente antes que seque completamente. O resultado: uma textura de pele danificada perturbadoramente realista.

Ferramentas e acessórios para um acabamento profissional

Pincéis finos são usados para desenhar veias visíveis e os contornos das feridas.

As esponjas de maquiagem, por outro lado, permitem misturar cores e criar efeitos de decomposição gradual .

Para quem tem orçamento apertado, esponjas de cozinha cortadas em pedaços funcionam perfeitamente. Algumas lojas também oferecem kits de próteses adesivas pré-cortadas, ideais para simular cicatrizes ou áreas com falhas na pele.

Esses acessórios facilitam muito a criação de um visual de terror, mesmo sem experiência prévia. Ressaltamos a importância de usar apenas produtos dermatologicamente testados para evitar qualquer irritação.

Em 2023, o mercado global de maquiagem para palco e Halloween valia mais de 500 milhões de dólares, um sinal de que essa prática vai muito além de uma simples diversão ocasional.

Toda mulher, independentemente do seu tipo de corpo , pode ter acesso a esses produtos e obter resultados impressionantes sem gastar muito.

Tutorial passo a passo para uma maquiagem de zumbi assustadora para mulheres

Passo 1: Prepare a pele e aplique a base.

Comece por limpar bem o rosto e aplicar um hidratante leve. Esta etapa preparatória protege a pele e facilita a remoção da maquiagem posteriormente.

Deixe absorver por alguns minutos e, em seguida, aplique a base clara em todo o rosto, pescoço e colo, se necessário. O objetivo: alcançar uma tez lívida e uniforme , característica dos mortos-vivos.

Etapa 2: Aprofundar as linhas e simular a decomposição

Utilizando um pincel fino carregado com sombra cinza-azulada, realce as cavidades naturais do rosto.

Trabalhe nas têmporas, órbitas oculares e bochechas para esculpir um rosto de zumbi realista . Adicione tons esverdeados ou arroxeados para realçar o efeito de carne em decomposição.

Em seguida, desenhe veias finas e escuras nas têmporas e na testa com um pincel bem fino carregado com tinta bordô escura.

Passo 3: Crie feridas e aplique sangue falso.

Aplique o látex líquido nas áreas escolhidas para as feridas. Amasse suavemente a pele enquanto seca para criar uma textura convincente. Em seguida, pinte essas áreas de vermelho vivo no centro e marrom escuro nas bordas para simular uma ferida antiga.

O sangue falso é aplicado como toque final, fluindo naturalmente das feridas. Essa etapa transforma radicalmente o visual e confere à maquiagem de zumbi feminina toda a sua dimensão horripilante .

Recomendamos praticar essas técnicas no dorso da mão antes de aplicá-las no rosto.

George Romero, diretor de A Noite dos Mortos-Vivos em 1968, teve uma influência duradoura na estética zumbi que ainda hoje inspira nossa maquiagem de Halloween.

Variações e interpretações criativas do visual zumbi para mulheres

O zumbi glamoroso: quando o horror encontra a elegância

Esta variação combina maquiagem sedutora com efeitos de terror . O delineador preciso e os lábios vermelho-sangue são mantidos, enquanto feridas discretas e uma tez pálida são adicionadas.

O visual glamoroso de zumbi agrada a quem deseja permanecer reconhecível enquanto incorpora uma criatura aterrorizante . Para completar o look, um vestido elegante, parcialmente rasgado, realça perfeitamente o efeito.

O zumbi vintage e o zumbi noivo

Inspirado nos filmes clássicos em preto e branco da década de 1950, o visual vintage de zumbi explora fortes contrastes e sombras marcantes. Tons de cinza e preto predominam, remetendo à estética cinematográfica da época .

Enquanto isso, a noiva zumbi continua sendo um dos visuais mais populares.

Um vestido branco sujo, um véu rasgado e uma maquiagem de zumbi cuidadosamente aplicada compõem essa fantasia icônica.

O zumbi fantástico: um toque de cor no terror.

Para quem gosta de pensar fora da caixa, incorporar toques de cor transforma o visual tradicional.

Tons de azul elétrico, roxo ou verde neon nas pálpebras ou no cabelo conferem uma dimensão única e fantástica.

Esta versão criativa permite que todos expressem sua personalidade, mantendo a essência da maquiagem feminina de zumbi . Encorajamos a experimentação ilimitada para um resultado verdadeiramente pessoal e memorável.