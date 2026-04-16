O Carnaval é muito mais do que um simples desfile de fantasias. É um convite para se reinventar, para brincar com cores, formas e padrões e criar transformações artísticas espetaculares.

Todos os anos, especialmente durante o Carnaval, milhares de mulheres buscam ideias originais para aprimorar suas fantasias. A maquiagem continua sendo o elemento central dessa transformação.

Seja um visual animal marcante, um personagem de fantasia ou um rosto inspirado em uma cultura distante, as possibilidades são infinitas e acessíveis a todos.

Uma maquiagem mágica de unicórnio para o carnaval.

O equipamento necessário

Para criar essa maquiagem de conto de fadas, reúna os seguintes itens: sombras preta, dourada, branca, rosa e azul , além de pincéis finos para detalhes e pincéis largos para cobrir áreas maiores.

O brilho adiciona aquele toque essencial de glamour ao mundo dos unicórnios. Cada tom desempenha um papel específico: o dourado estrutura o chifre, o rosa suaviza o visual geral e o azul destaca os olhos.

As etapas envolvidas

Comece desenhando um chifre dourado no meio da testa usando um pincel fino. Em seguida, desenhe dois semicírculos rosa ao redor do chifre para emoldurar esse elemento central.

Desenhe orelhas brancas preenchidas com rosa diretamente na testa, em ambos os lados do chifre. Desenhe linhas azuis acima das pálpebras para intensificar o olhar. Finalize o contorno do chifre em preto com traços horizontais uniformes.

Adicione arabescos rosa, linhas brancas finas e pequenas estrelas brancas para enriquecer a composição. Finalize com uma generosa aplicação de glitter.

A maquiagem de palhaço alegre, um clássico do carnaval.

O equipamento necessário

Este tutorial requer sombras brancas, azuis e vermelhas , maquiagem cremosa vermelha, esponjas e pincéis.

A tinta branca serve como base, cobrindo todo o rosto; o azul proporciona o contraste com triângulos expressivos, enquanto o vermelho cria a boca icônica e as bochechas rosadas do palhaço.

As esponjas garantem uma aplicação uniforme e homogênea.

As etapas envolvidas

Cubra todo o rosto com tinta facial branca usando uma esponja limpa . Desenhe dois triângulos azuis acima das sobrancelhas e dois triângulos simétricos abaixo dos olhos para criar uma expressão cômica e teatral.

Aplique blush vermelho nas bochechas e na ponta do nariz. Em seguida, desenhe uma boca de palhaço bem aberta com maquiagem cremosa vermelha, levantando os cantos para uma expressão alegre.

Complete o visual com um pequeno chapéu de palhaço para aperfeiçoar esta fantasia festiva.

Sombra branca para a base

Sombra azul para olhos com formato de triângulo expressivo.

Blush vermelho para as bochechas e nariz.

Maquiagem cremosa vermelha para os lábios

Esponjas e pincéis diversos

Maquiagem de tigre para um look animal de sucesso.

O equipamento necessário

Para retratar esse felino de forma convincente, equipe-se com tinta facial branca, laranja, amarela e preta , esponjas e pincéis.

A sutileza deste visual reside nas nuances: a transição gradual do amarelo para o laranja cria um degradê natural e convincente, muito próximo da pelagem de um tigre de verdade.

As etapas envolvidas

Aplique sombra amarela na testa, nariz e bochechas com uma esponja, cobrindo uniformemente. Em seguida, contorne o rosto com sombra laranja, criando um degradê suave em direção às extremidades.

Desenhe linhas brancas acima das pálpebras e pinte o focinho de branco para simular a área clara característica do tigre.

Desenhe linhas pretas simétricas na testa , nos contornos dos olhos, nas bochechas, na ponta do nariz e adicione os bigodes.

Entre cada linha preta, insira linhas brancas finas para um efeito ainda mais realista.

Uma maquiagem de papagaio colorida e festiva para o carnaval.

O equipamento necessário

Essa maquiagem exuberante exige uma paleta completa: sombras brancas, pretas, vermelhas, amarelas, laranjas, azuis e verdes , pincéis de precisão e esponjas.

Para intensificar ainda mais o disfarce, tiaras adornadas com penas ou lentes de contato extravagantes irão realçar drasticamente o resultado final.

As etapas envolvidas

Comece desenhando arcos amarelos ao redor dos olhos. Pinte a área acima dos cílios de laranja e, em seguida, de vermelho, para criar uma progressão cromática que lembre a plumagem de uma ave.

Desenhe linhas azuis e brancas nas bochechas. Desenhe linhas pretas grossas ao redor dos olhos e forme um círculo preto no nariz para imitar o bico. Pinte as sobrancelhas e a parte superior dos olhos de branco.

Por fim, aplique um pouco de sombra verde na parte azul do rosto para adicionar profundidade.

Forme arcos amarelos ao redor dos olhos.

Pinte de laranja e depois de vermelho acima dos cílios.

Desenhe linhas azuis e brancas nas bochechas.

Desenhe linhas pretas grossas e um círculo preto no nariz.

Toque na área verde sobre a área azul.

Maquiagem arco-íris, uma ideia deslumbrante para o carnaval.

O equipamento necessário

Planeje ter sombras para os olhos nas cores vermelha, laranja, amarela, verde, branca, roxa e azul , além de esponjas e pincéis.

A qualidade das sombras é crucial: tons vibrantes e bem pigmentados garantem um resultado luminoso e marcante, especialmente visível durante um desfile de moda de rua.

As etapas envolvidas

Desenhe arcos coloridos da ponta do nariz até a testa de um lado, e do nariz até o queixo do outro. Aplique as cores na ordem clássica do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo.

Misture as cores dando leves batidinhas com uma esponja para criar um degradê natural. Adicione cruzes e pontos brancos ao arco-íris para um efeito ainda mais elaborado e gráfico.

Uma maquiagem ousada de pirata para se destacar no carnaval.

O equipamento necessário

Reúna sombras brancas, pretas e vermelhas , esponjas e pincéis.

Este traje é perfeito para mulheres que desejam afirmar um visual forte e decidido, bem distante dos padrões usuais de maquiagem feminina.

As etapas envolvidas

Desenhe uma faixa vermelha na testa, estendendo-se até a orelha direita. Contorne a faixa em preto, adicionando pequenos círculos brancos para imitar um bordado. Desenhe um tapa-olho preto sobre o olho esquerdo, uma característica típica de pirata.

Adicione um bigode preto e uma barba espessa. Um chapéu de pirata ou um lenço amarrado na cabeça completarão essa fantasia marcante.

Faixa vermelha para a cabeça que se estende até a orelha.

Contornos pretos com círculos brancos

tapa-olho preto sobre o olho esquerdo

Bigode e barba pretos

Maquiagem de Catrina para um carnaval misterioso e elegante.

O que você precisa saber sobre essa maquiagem.

La Catrina é muito mais do que apenas maquiagem: é um símbolo cultural mexicano profundamente enraizado na tradição do Día de los Muertos, celebrado todo dia 2 de novembro.

A caveira mexicana é a própria essência deste visual, onde a maquiagem é o elemento central do disfarce, sem a necessidade de acessórios complexos.

Sua aparência simultaneamente misteriosa e refinada a torna uma escolha muito popular no Instagram e no Pinterest.

Os principais pontos do projeto

Aplique uma camada de base branca cobrindo todo o rosto. Desenhe padrões florais e geométricos coloridos ao redor dos olhos e na testa usando pincéis finos. Desenhe contornos pretos marcantes para simular uma caveira, especialmente ao redor da boca e dos olhos.

Adicione detalhes em dourado ou com lantejoulas para um toque de luxo. Um vestido elegante e um chapéu adornado com flores completam este look deslumbrante.

Uma maquiagem com flores hippies, uma ideia original e poética.

O que caracteriza essa maquiagem?

A maquiagem floral hippie cativa pela sua leveza e delicadeza. Este visual colorido e alegre concentra-se principalmente nos olhos, transformando-os em verdadeiras composições florais.

Essa é uma ideia particularmente compartilhada no Facebook e apreciada por mulheres que desejam um carnaval alegre e divertido.

Os principais pontos do projeto

Escolha cores vivas e complementares para as pétalas. Desenhe formas ovais ou arredondadas ao redor do olho, irradiando-as para fora do rosto.

Adicione um miolo de flor dourada ou amarela no canto interno do olho. Complete o visual com glitter ou spray de cabelo para um efeito luminoso e mágico. Flores naturais ou artificiais no cabelo realçam ainda mais essa produção de primavera.

Pétalas ovais irradiando ao redor do olho

Centro dourado ou amarelo no canto interno

Glitter e spray de cabelo para dar brilho.

Flores no cabelo como acessório

Algumas dicas para aperfeiçoar sua maquiagem de carnaval

Escolher os produtos certos

A maquiagem à base de água exige mais prática do que as tintas tradicionais, mas oferece resultados espetaculares e uma duração notável. A maquiagem cremosa é mais fácil de aplicar e ideal para iniciantes.

Sempre teste os produtos no pulso antes de aplicá-los no rosto, principalmente se estiver fazendo esse tipo de maquiagem em uma criança.

Realce sua maquiagem com os acessórios certos.

Brilhantismo e glitter realçam qualquer visual, seja de unicórnio ou de Catrina. Acessórios como chapéus, tiaras ou lentes de contato divertidas amplificam significativamente o efeito da maquiagem escolhida.

Essas técnicas também funcionam bem para o Halloween, assim como para o carnaval, multiplicando as oportunidades de reutilizá-las.

Brilho e mais brilho para todos os looks

Chapéus e adereços de cabeça de acordo com o personagem

Lentes de contato inovadoras para um efeito impressionante.

Acessórios temáticos para complementar a fantasia

Maquiagem indiana, um visual carnavalesco atemporal.

O equipamento necessário

Essa maquiagem discreta, porém marcante, requer sombra branca, base cremosa vermelha e pincéis finos .

Para completar o traje e conferir-lhe uma dimensão imersiva, um cocar de penas, uma aljava ou um machado decorativo revelam-se acessórios particularmente eficazes.

As etapas envolvidas

Desenhe uma linha vermelha horizontal larga conectando as duas extremidades do rosto, passando abaixo dos olhos. Desenhe uma linha branca em cada bochecha, abaixo da linha vermelha, conectando-a ao nariz.

Desenhe uma linha branca dos lábios ao queixo. Adicione quatro linhas verticais simétricas nas bochechas para o padrão tradicional. Complete com os acessórios de sua escolha para aperfeiçoar este traje atemporal.

Maquiagem da Sally: uma ideia de carnaval para fãs de personagens cult.

Quem é Sally e por que essa maquiagem é ideal para o carnaval?

Sally é a personagem icônica de O Estranho Mundo de Jack , o filme de animação de Tim Burton lançado em 1993.

Reconhecível pelo rosto costurado e tons azulados, essa personagem icônica inspira muitas mulheres todos os anos que desejam uma maquiagem original e artística, imediatamente identificável na multidão durante o carnaval.

Os principais pontos do projeto

Aplique uma camada base azul clara em todo o rosto. Desenhe linhas pretas nas bochechas, queixo e testa usando um pincel fino.

Adicione pequenos pontos pretos em ambos os lados de cada costura para imitar os pontos de linha característicos da personagem.

Destaque seus olhos com tinta preta para um olhar intenso e expressivo. Uma peruca vermelha e um vestido xadrez completam perfeitamente essa fantasia única.