"Linda e livre": aos 62 anos, esta modelo australiana continua a inspirar.

A empresária, modelo e atriz australiana Elle Macpherson é uma figura proeminente na indústria da moda. Ela continua a atrair atenção, principalmente por meio de suas declarações públicas sobre bem-estar e a mudança na percepção da beleza com a idade.

Uma carreira icônica na moda internacional.

Elle Macpherson se consagrou como uma das modelos mais famosas das décadas de 1980 e 1990. Apelidada de "O Corpo", posou para a revista Sports Illustrated em diversas ocasiões. Ao longo de sua carreira, colaborou com muitas marcas internacionais e desenvolveu sua própria linha de produtos, solidificando seu status como empreendedora no setor de bem-estar. Sua trajetória ilustra a evolução das carreiras na moda, onde algumas personalidades continuam suas atividades muito além das passarelas.

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Uma visão do envelhecimento focada no equilíbrio.

Elle Macpherson fala regularmente sobre a importância de um "estilo de vida equilibrado". Ela enfatiza a importância de prestar atenção à alimentação, ao sono e à atividade física. Ela explica que o conceito de bem-estar engloba tanto a saúde física quanto o equilíbrio emocional. Segundo ela, a confiança pode mudar com a idade, influenciando a forma como as pessoas percebem sua aparência. Suas declarações fazem parte de um discurso mais amplo sobre autoaceitação e a diversidade de experiências de vida.

Elle Macpherson continua ativa na mídia e nas redes sociais. Ela compartilha regularmente suas reflexões sobre estilo de vida, saúde e a evolução da imagem corporal ao longo do tempo. Essa visibilidade contribui para fomentar discussões sobre a representação de mulheres com mais de 60 anos nas indústrias da moda e da beleza.

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Uma evolução dos padrões de beleza

A presença de modelos de diferentes gerações em campanhas publicitárias ilustra uma evolução gradual dos padrões estéticos. Algumas marcas estão agora incorporando perfis mais diversos, refletindo um crescente interesse na diversidade de origens e experiências. As declarações públicas de Elle Macpherson contribuem para esse movimento, destacando uma visão de beleza associada à experiência e ao equilíbrio.

Embora sua mensagem promovendo a aceitação do envelhecimento sem vergonha ou arrependimento encontre ressonância positiva em alguns usuários online, o corpo de Elle Macpherson ainda se conforma aos padrões estéticos dominantes da sociedade. Essa representação, contudo, pode coexistir com outra expectativa, ainda amplamente invisível na mídia: a de uma diversidade genuína de formatos de corpo feminino após os 60 anos. De fato, mulheres mais velhas com corpos que se desviam do "ideal usual", particularmente mulheres plus size ou com curvas, ainda são muito raramente representadas, o que limita ainda mais a gama de imagens do envelhecimento feminino apresentadas.

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Em resumo, a carreira de Elle Macpherson demonstra como certas figuras da moda continuam a exercer uma influência duradoura. Através de suas aparições na mídia, ela incentiva a reflexão sobre como as representações de beleza evoluem ao longo do tempo.