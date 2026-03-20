Aos 37 anos, esta modelo sul-africana irradia beleza em trajes de ioga.

A modelo sul-africana Candice Swanepoel brilha em um conjunto de ioga cinza mesclado, em uma série de fotos que estão fazendo sucesso no Instagram e que as pessoas estão adorando em cada detalhe.

Um look esportivo considerado "ultra-refinado"

Candice Swanepoel, ex-Angel da Victoria's Secret e mãe de dois meninos, posa com um conjunto texturizado em tons de cinza: um top transpassado assimétrico de um ombro só, calças palazzo fluidas e scarpins pretos de verniz com bico fino. Sentada em um piso de madeira clara em um interior minimalista, ela exibe sua silhueta durante um ensaio fotográfico para uma marca de roupas. Esta imagem, compartilhada recentemente em sua conta do Instagram, mescla yoga e tendências da moda.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Candice (@candiceswanepoel)

Os fãs estão totalmente maravilhados

Os comentários estão transbordando de amor: "Você é perfeita!" , "Corpo dos sonhos!" , "As pessoas amam essa elegância!" , "Ícone eterno!" Milhares de corações a cobrem de admiração por seu carisma magnético. Essas fotos são um lembrete de por que Candice continua a dominar o mundo da moda, alternando entre os ensaios da Victoria's Secret 2026 e campanhas de cuidados com a pele. Esse look híbrido — "yoga encontra o luxo" — reflete seu estilo de vida: exercícios, viagens e família com seu marido, o modelo brasileiro Hermann Nicoli. As pessoas adoram essa mãe.

Resumindo, Candice Swanepoel prova que esporte e estilo andam de mãos dadas. As pessoas adoram esse ícone sul-africano que ilumina o Instagram com sua graça natural e energia contagiante.