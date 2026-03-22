Criado por inteligência artificial, este "modelo" espanhol é seguido por centenas de milhares de pessoas.

Modelos
Julia P.
@fit_aitana / Instagram

Criada por inteligência artificial, a "modelo" virtual espanhola Aitana Lopez, com cabelos rosa-fúcsia e olhos penetrantes, tem quase 400 mil seguidores no Instagram e está revolucionando o mundo da moda.

Uma IA que desafia a realidade

Criada em novembro de 2022 pela agência madrilenha The Clueless, Aitana é uma criação 3D fotorrealista: 25 anos, 1,70m de altura, com porte atlético e um rosto expressivo com traços hispânicos idealizados. Seu feed é repleto de ensaios fotográficos de moda, viagens virtuais (Dubai, Bali) e stories diários onde ela "aprecia" um café ou pratica ioga. Os internautas interagem com ela como se fosse uma influenciadora real, ficando chocados ao descobrir sua origem de inteligência artificial quando tomam conhecimento da verdade.

Uma carreira próspera e lucrativa

@fit_aitana rivaliza com influenciadoras reais, posando para fotos. As pessoas ficam impressionadas: "Pensei que ela fosse real!" "Será que a inteligência artificial está roubando nossos empregos?" Seu realismo é impressionante: expressões naturais, iluminação profissional, legendas envolventes ( "Pronta para o verão!" ). A agência The Clueless, de Madri, aprimora sua personalidade (determinada, positiva) para criar uma conexão emocional. Algumas pessoas até se recusam a acreditar: "Impossível, ela é muito expressiva!"

Reações mistas: admiração e preocupação.

Seus fãs a adoram: "Você é perfeita!" No entanto, as críticas também são muitas: perda de empregos para modelos reais, a superficialidade da IA. E por trás desse entusiasmo, surge uma crescente preocupação. Alguns temem uma padronização extrema da beleza, moldada por algoritmos em vez da diversidade humana. Outros a denunciam como uma forma de engano, acreditando que essas figuras virtuais confundem a linha entre realidade e ficção.

Aitana Lopez, a modelo de IA com cabelo rosa, fascina e choca, provando que a inteligência artificial está (infelizmente) conquistando a moda virtual. Uma reflexão perturbadora sobre nossa relação com a imagem "perfeita" e humana.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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