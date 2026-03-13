Na Semana de Moda, a modelo Emeline Hoareau personifica a nova face do "tamanho médio".

Nas passarelas internacionais, algumas modelos conseguem causar um impacto duradouro desde suas primeiras aparições. É o caso de Emeline Hoareau, uma jovem modelo da Ilha da Reunião que chama a atenção durante as Semanas de Moda. Com sua figura de estatura mediana e carisma na passarela, ela personifica uma geração de modelos que busca ampliar a representação de diferentes tipos de corpo na indústria da moda.

Uma presença marcante em diversas passarelas.

Emeline Hoareau rapidamente se destacou em diversos desfiles de moda recentes. Ela desfilou para várias grifes e marcas internacionais durante as Semanas de Moda de Milão e Paris. Entre suas aparições mais notáveis, está o desfile para a Givenchy, onde usou uma silhueta estruturada combinada com estampa de leopardo. Ela também participou de desfiles para marcas como BOSS e Jacquemus, consolidando sua presença em algumas das principais capitais da moda.

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O que é modelagem de "médio porte"?

O termo "midsize" é usado na indústria da moda para se referir a modelos cujas medidas se situam entre os tamanhos tradicionalmente usados nas passarelas e os das chamadas modelos "plus size". Na realidade, essas modelos geralmente representam figuras mais próximas da consumidora média. A ascensão da modelagem midsize faz parte de uma tendência mais ampla na indústria da moda, que há vários anos busca diversificar os perfis vistos em campanhas e nas passarelas.

A visibilidade ainda é limitada no setor.

Apesar desses avanços, a diversidade de tipos físicos continua sendo um tema raramente discutido na indústria da moda. Diversos estudos e análises mostram que a maioria das modelos nas passarelas internacionais ainda é muito magra, o que limita a representação de outros tipos de corpo. O surgimento de modelos de tamanho médio, como Emeline Hoareau, é, portanto, frequentemente visto como um sinal de progresso, mesmo que essas modelos ainda sejam relativamente raras em alguns desfiles de moda.

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Uma nova geração de modelos

Emeline Hoareau faz parte de um movimento mais amplo liderado por outras modelos que estão ajudando a mudar os padrões de beleza na moda. Entre as figuras frequentemente citadas nesse movimento estão modelos como Paloma Elsesser, Ashley Graham e Precious Lee, que contribuíram para dar maior visibilidade a diversos tipos de corpo. O surgimento de novos rostos como Emeline Hoareau demonstra que essas transformações continuam a progredir na indústria.

Com suas notáveis aparições nas Semanas de Moda, Emeline Hoareau está gradualmente se consolidando como um dos novos rostos da moda plus size. Sua presença nas passarelas reflete a evolução ainda gradual da indústria da moda em direção a uma representação mais diversa de tipos físicos e identidades.