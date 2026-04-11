Inspirada na década de 1920, a tendência "Leste-Oeste" está destinada a se tornar a norma em 2026.

Tendências da moda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : @zendaya / Instagram

A moda busca inspiração na história para se reinventar. Em 2026, a tendência "Leste-Oeste" marca presença, impulsionada principalmente por acessórios com formas horizontais que remetem a certas linhas características da década de 1920.

Uma estética inspirada nos anos 1920.

A tendência Leste-Oeste caracteriza-se por linhas horizontais, particularmente visíveis em acessórios e silhuetas estruturadas. Na década de 1920, a moda evoluiu para formas mais fluidas, refletindo as transformações sociais da época. As roupas adotaram cortes mais retos, enfatizando uma aparência esguia. A influência da década de 1920 continua a inspirar designers, principalmente por meio de linhas limpas e silhuetas minimalistas. Essas referências históricas contribuem para moldar a estética contemporânea.

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A bolsa Leste-Oeste, uma peça fundamental nessa tendência.

A tendência Leste-Oeste é particularmente evidente nos acessórios, especialmente nas bolsas de formato retangular horizontal. Diversas casas de moda têm oferecido modelos com essa silhueta alongada, hoje reconhecida por seu design compacto e estruturado. As bolsas Leste-Oeste estão entre os acessórios de destaque nas coleções recentes. Esse formato reflete a busca pelo equilíbrio entre funcionalidade e estética.

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Uma silhueta que brinca com as proporções.

Além dos acessórios, a tendência Oriente-Ocidente também influencia os cortes das roupas. Linhas horizontais podem ser encontradas em jaquetas estruturadas ou vestidos com proporções alongadas. Essa abordagem altera a percepção de volume, criando um equilíbrio entre estrutura e fluidez. Especialistas em moda enfatizam que a busca por novas proporções é um elemento recorrente na evolução das tendências.

Um retorno às referências vintage.

A inspiração vintage desempenha um papel significativo nas coleções contemporâneas. A década de 1920 é frequentemente associada a um período de inovação estilística, marcado pelo surgimento de novas silhuetas. As tendências atuais reinterpretam essas referências, adaptando-as aos códigos estéticos contemporâneos. A influência das décadas passadas enriquece as ofertas estilísticas atuais.

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Por que a tendência Leste-Oeste está atraindo atenção em 2026

A popularidade dessa tendência faz parte de uma evolução mais ampla de acessórios com formas arrojadas. As linhas horizontais oferecem uma alternativa às silhuetas mais clássicas, mantendo-se fáceis de incorporar em diversos looks. As tendências da moda evoluem constantemente, combinando a herança histórica com a interpretação contemporânea. A tendência Oriente-Ocidente ilustra a capacidade da moda de revisitar referências do passado para oferecer novas interpretações estilísticas.

Em última análise, a tendência Leste-Oeste pode ser associada tanto a looks minimalistas quanto a silhuetas mais estruturadas. Essa versatilidade ajuda a explicar sua adoção por diversas marcas. Acessórios com linhas horizontais permitem estruturar uma silhueta sem alterar o visual geral. A tendência Leste-Oeste, portanto, se encaixa em uma dinâmica onde os acessórios desempenham um papel central na criação de estilo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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