Essa aparição da modelo Gigi Hadid traz um vestido vintage de volta aos holofotes.

Um vestido, uma silhueta e toda uma era ressurgindo. Ao escolher um vestido com decote halter para a cerimônia do Breakthrough Prize Awards, a modelo americana Gigi Hadid lembrou a todos, com elegância, por que esse estilo vintage merece voltar à moda.

Um retorno muito notável ao tapete vermelho.

Em 18 de abril de 2026, Gigi Hadid desfilou no tapete vermelho da 12ª edição anual do Breakthrough Prize Awards, em Los Angeles. Para a ocasião, ela optou por um vestido branco de cetim de seda da grife David Koma, com uma silhueta justa que realçou suas curvas. Uma fenda alta nas costas adicionou movimento e leveza ao visual.

O decote halter é a peça-chave do look.

Foi a parte de cima do vestido que roubou a cena: um decote halter reinventado, estruturado por um broche cravejado de joias e alças cruzadas que amarravam nas costas. Esse detalhe arquitetônico conferiu à peça uma dimensão quase escultural. O look foi complementado com mules de salto Andrea Wazen e brincos de cristal, para uma silhueta clean e luminosa.

Um corte com raízes em Hollywood

O vestido com decote halter não é uma invenção recente. Extremamente popular nas décadas de 1950 e 60, ele personificava o glamour de Hollywood, usado por ícones como Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor. Seu decote característico, formado por alças que amarram atrás do pescoço, deixa os ombros à mostra, alonga o pescoço e cria uma postura naturalmente elegante. O modelo ressurgiu na década de 1990, em versões mais modernas: cortes simples, tecidos fluidos e acetinados, em um estilo chique e descomplicado.

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Ao escolher este vestido para uma de suas raras aparições no tapete vermelho, Gigi Hadid não apenas fez uma declaração ousada — ela reacendeu o interesse por um estilo que muitos haviam relegado ao esquecimento. Mais uma prova de que a moda nunca morre de verdade.