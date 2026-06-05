Em um vestido com detalhes prateados, Lili Reinhart ilumina o tapete vermelho.

Léa Michel
@lilireinhart / Instagram

A temporada de premiações sempre reserva ótimos momentos de moda, e o Gotham Television Awards de 2026 não foi exceção. No tapete vermelho desta cerimônia em Nova York, a atriz americana Lili Reinhart causou uma impressão marcante com uma criação sob medida da Valentino, que combinava a elegância clássica com um toque de modernidade.

Um vestido amarelo brilhante

A atriz, que ficou famosa na série "Riverdale", optou por um longo vestido amarelo claro coberto de minúsculos apliques prateados brilhantes que captavam a luz de todos os ângulos. Desenhado pelo diretor criativo da Valentino, Alessandro Michele, a peça apresenta um decote suave e drapeado e bordados mais escuros, dispostos em leque ao redor da cintura em estilo Art Déco. Essa atenção meticulosa aos detalhes conferiu ao vestido uma qualidade escultural.

Um jogo de contrastes e fendas.

A verdadeira surpresa estava nas costas e nas laterais. O vestido de Lili Reinhart criou um contraste marcante com um painel preto que se destacava contra a frente brilhante e fluía atrás da atriz como uma capa. Duas fendas laterais altas adicionavam movimento a cada passo, diferenciando o modelo de um típico vestido de noite.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Fiel à estética da marca, Lili Reinhart complementou seu look com as sandálias Rockstud da Valentino, que adicionaram um toque rock 'n' roll a este conjunto sofisticado. Brincos delicados finalizaram o visual sem ofuscar os detalhes do vestido. A atriz usou seus cabelos loiros naturalmente ondulados com risca ao meio e optou por uma maquiagem discreta.

Com esta criação exclusiva da Valentino, Lili Reinhart apresentou um dos looks mais marcantes da noite. Entre tons de amarelo, bordados em forma de leque e fendas ousadas, ela provou que um vestido de noite pode combinar elegância atemporal com uma declaração criativa arrojada. Uma aparição que, sem dúvida, ficará marcada como um dos destaques da moda do Gotham Television Awards de 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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