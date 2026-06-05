Shakira ilumina o tapete vermelho com um vestido com detalhes de conto de fadas.

À medida que um dos eventos mais aguardados de 2026 se aproxima, a cantora e compositora colombiana Shakira faz uma declaração impactante. Ela surgiu radiante e simbólica em um vestido adornado com borboletas bordadas – uma referência ao que ela descreve como "um novo renascimento".

Um vestido de borboleta, um manifesto de renascimento

Na fotografia, tirada pelo fotógrafo colombiano-americano Ruven Afanador, Shakira aparece reclinada em um banco estofado em brocado. Ela veste um vestido de alças com decote drapeado, feito de um tricô cor da pele tão delicado que se funde perfeitamente com sua pele. O efeito vazado é acentuado por uma fenda lateral que vai até a coxa. O destaque do look é a chuva de borboletas multicoloridas espalhadas pelo tecido. Bordadas à mão, cada inseto parece estar alçando voo, criando um efeito de trompe-l'œil.

Uma escolha altamente simbólica: em muitas culturas — e particularmente na América Latina — a borboleta representa metamorfose, renascimento e libertação após um período de dificuldades. É difícil, portanto, não vê-la como um manifesto sutil de uma artista que retorna transformada. Por baixo do vestido, Shakira optou por um tom nude, proporcionando a cobertura necessária sem comprometer a ilusão de "segunda pele". O tecido de malha permanece vazado por toda a peça.

Uma beleza radiante a serviço da mensagem.

Para o cabelo e a maquiagem, Shakira optou pela simplicidade. Seus longos cabelos loiro-mel, na altura da cintura, foram penteados com uma escova lisa para realçar as mechas balayage em várias camadas. A maquiagem consistia em um batom pêssego matte, sombra rosa claro e um toque de rosa luminoso nas maçãs do rosto: um visual sutilmente bronzeado, em perfeita sintonia com a estética geral do ensaio.

Uma abordagem minimalista que dá destaque ao vestido e às suas borboletas. Como se Shakira quisesse, nesta imagem, expressar tanto a delicadeza do voo quanto a força de quem finalmente sabe o que é a liberdade.

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"A vida continua": Shakira fala sobre as provações que enfrentou.

A imagem acompanha uma longa entrevista na qual Shakira reflete sobre os últimos anos — particularmente difíceis para ela. Aos 49 anos, ela acaba de sair de um período doloroso marcado pelo fim, em 2022, de seu casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué, após doze anos juntos e dois filhos. Ela também foi recentemente absolvida em um caso de fraude fiscal que a colocou em conflito com o Estado espanhol por anos.

Nesta entrevista, ela confidencia que descobriu uma força que desconhecia durante essas provações. "Durante esses momentos difíceis, descobri o quão resilientes todos nós somos... A vida pode ser cruel, mas vale muito a pena vivê-la porque os amigos estão lá para você", resume. E acrescenta, com uma clareza desarmante: "Quando seu mundo desaba, você ainda precisa se levantar, pagar as contas, preparar o café da manhã e levar seus filhos para a escola. A vida precisa continuar."

Olhando para o futuro, para julho de 2026 e a Copa do Mundo.

Essa aparição acontece no momento perfeito. Shakira está se preparando para subir ao palco do evento mais assistido do verão: o primeiro show do intervalo de uma final da Copa do Mundo da FIFA, marcado para 19 de julho de 2026. Um evento aguardado por centenas de milhões de telespectadores ao redor do mundo, e que consagrará a cantora em um novo patamar mítico de sua carreira.

Dezesseis anos depois de Waka Waka - seu sucesso oficial para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul - o intérprete do hit "Hips Don't Lie" retorna ao seu amor pelo futebol, e desta vez para o evento mais prestigioso do esporte mundial.

Com este vestido bordado com borboletas, Shakira está fazendo muito mais do que simplesmente "posar para uma capa de revista de moda". Ela está enviando uma mensagem: a de uma mulher que, após anos de turbulência, agora abraça um novo capítulo de sua vida com serenidade. E está oferecendo aos seus fãs uma prévia visual do que ela está prestes a representar em um dos palcos mais assistidos do mundo: a de uma artista de espírito livre, mais inspirada do que nunca.