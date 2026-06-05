Meghan Markle no centro de um debate sobre a proteção de crianças nas redes sociais.

Julia P.
@meghan / Instagram

Meghan Markle se encontra no centro de uma controvérsia que mistura compromisso público e vida privada. Após proferir um discurso em Genebra sobre os perigos das redes sociais para as crianças, a Duquesa de Sussex foi acusada de "contradição" por compartilhar imagens de seus próprios filhos online.

Um discurso sobre os perigos da tecnologia digital.

Em 17 de maio de 2026, Meghan Markle discursou em Genebra na inauguração do "Memorial da Tela Perdida", um memorial em homenagem a cerca de cinquenta crianças que morreram em decorrência de danos relacionados à tecnologia digital. À margem da Assembleia Mundial da Saúde, ao lado do Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), a ex-atriz de "Suits" descreveu o impacto das plataformas online sobre os jovens como uma questão de saúde pública. Ela denunciou os espaços digitais "projetados para capturar a atenção a qualquer custo" e pediu por maior proteção.

Uma controvérsia sobre suas próprias publicações.

Pouco antes deste discurso, a Duquesa havia publicado fotos de um de seus filhos no Instagram. Isso levou alguns a acusá-la de inconsistência. O especialista em assuntos da realeza, Tom Sykes, presente em Genebra, considerou a atitude "desconexa", achando contraditório denunciar a exposição online de crianças enquanto compartilhava fotos de seus próprios filhos. Alguns internautas fizeram coro a essas críticas, enquanto outros, ao contrário, defenderam a Duquesa.

A defesa de sua comitiva

Em resposta à controvérsia, o porta-voz de Meghan Markle se pronunciou. Em entrevista à revista Newsweek , ele reiterou que, em sua opinião , "há uma distinção entre compartilhar momentos da própria vida e expor os filhos ao escrutínio público". Pessoas próximas à Duquesa enfatizaram que "a Duquesa sistematicamente oculta os rostos de seus filhos em suas postagens ". Longe de ser "contraditória", essa precaução "ilustra, na verdade, a mensagem transmitida em Genebra" : os pais podem compartilhar momentos em família enquanto protegem a identidade, a privacidade e a presença digital de seus filhos.

Um debate com opiniões divididas

Esse esclarecimento não encerrou a discussão. Para seus detratores, o simples ato de encenar fotos de seus filhos, mesmo sem mostrar seus rostos, levanta questionamentos. Para seus apoiadores, ao contrário, há "uma clara diferença entre uma foto de família com rostos mascarados e os mecanismos das plataformas que ela denuncia".

Além do caso de Meghan Markle, essa controvérsia levanta uma questão que vai além do universo das celebridades: até que ponto os pais podem compartilhar a vida de seus filhos online? Entre declarações de ativistas e escolhas pessoais, a Duquesa de Sussex se vê, involuntariamente, no centro de um debate social cada vez mais relevante.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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