Esta atriz transgênero confirma que um vestido preto bem escolhido pode causar uma impressão duradoura.

Julia P.
@zion.moreno / Instagram

Na estreia do filme "Find Your Friends" em Los Angeles, a atriz americana Zion Moreno optou por um look simples, porém incrivelmente elegante. Uma demonstração de sofisticação que cativou seus seguidores no Instagram.

Um vestido preto de elegância discreta

Para desfilar no tapete vermelho, Zion Moreno optou por um vestido preto de cetim com alças finas. O corte fluido e o comprimento midi conferiram ao look um ar moderno e atemporal. Fiel à filosofia de que "menos é mais", a atriz deixou o vestido brilhar por si só, combinando-o com maquiagem suave e longos cabelos castanhos lisos. Essa abordagem minimalista serve como um lembrete de que a elegância discreta continua sendo uma aposta segura no tapete vermelho.

Tapete vermelho para "Encontre seus amigos"

Essa aparição marcou a estreia de "Find Your Friends", um thriller de terror dirigido por Izabel Pakzad, com estreia marcada para 12 de junho no serviço de streaming Shudder. O filme acompanha um grupo de amigos em uma viagem ao deserto de Joshua Tree, cuja jornada se transforma em um pesadelo devido à hostilidade dos moradores locais. Zion Moreno estrela ao lado de um elenco de peso, incluindo as atrizes americanas Bella Thorne, Chloe Cherry, Helena Howard e Sophia Ali.

Uma figura de representação

Conhecida por seus papéis na série "Control Z" e no reboot de "Gossip Girl", Zion Moreno se consolidou como uma atriz de destaque nos últimos anos. Ela também é uma figura importante na luta por uma melhor representação de pessoas transgênero nas telas, um compromisso que ela incorpora naturalmente em seus papéis e aparições públicas.

Com este vestido preto de elegância discreta, Zion Moreno fez uma das aparições mais sofisticadas da estreia. Ao optar pela simplicidade, ela confirmou que um clássico bem escolhido pode deixar uma impressão duradoura.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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