Com este vestido com detalhes metálicos, a atriz Eva Longoria cria um look memorável.

Para a inauguração das novas galerias David Geffen no LACMA em Los Angeles, Eva Longoria escolheu um look que certamente chamou a atenção. Seu vestido brilhante em tons metálicos causou uma impressão duradoura naquela noite.

Uma noite histórica para o LACMA.

Em 16 de abril de 2026, o Museu de Arte do Condado de Los Angeles (LACMA) celebrou a inauguração de suas novas Galerias David Geffen, um projeto de quase US$ 724 milhões concluído após seis anos de construção.

Para a ocasião, diversas celebridades se reuniram, incluindo o ator, diretor, roteirista e produtor de cinema greco-americano Tom Hanks e a atriz, produtora e cantora greco-americana Rita Wilson, a atriz e produtora de cinema americana Sharon Stone, a empresária americana Paris Hilton, a modelo e personalidade da televisão germano-americana Heidi Klum, a pianista e cantora e compositora americana Alicia Keys e o diretor, produtor e roteirista americano George Lucas. Tudo isso aconteceu em um ambiente artístico e elegante nos espaços do museu recém-renovados.

Um vestido lilás com lantejoulas que capturava toda a luz.

Eva Longoria optou por um vestido tomara que caia inteiramente bordado com lantejoulas lilás, com a barra desfiada estendendo-se até o chão. O decote de lantejoulas fluía perfeitamente pelo corpete e pela saia, criando uma silhueta luminosa de 360 graus. Observadores consideraram que o look seria perfeito para o tapete vermelho do Festival de Cannes, dado o seu brilho deslumbrante.

A atriz completou o look com um colar de diamantes que formava uma gola brilhante ao redor do pescoço e sapatos de plataforma cor caramelo que revelavam uma pedicure vermelha. Sua maquiagem foi propositalmente discreta — blush natural, lábios rosados e delineador esfumado — para deixar o look ser o destaque.

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Um lugar cheio de significado para Eva Longoria

O LACMA ocupa um lugar especial para Eva Longoria: foi lá que ela conheceu seu marido, José Bastón, em 2013. O casal se prepara para comemorar seu décimo aniversário de casamento em 21 de maio. José Bastón esteve ao seu lado na ocasião, vestindo um terno preto sobre uma camisa branca com botões prateados e uma gravata borboleta.

Longe de se limitar ao tapete vermelho, Eva Longoria está atualmente trabalhando na produção e direção de uma comédia da Netflix intitulada "The Fifth Wheel". Este projeto confirma que a atriz está assumindo uma variedade de papéis — e visuais memoráveis.