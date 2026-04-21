"Um milagre": Aos 44 anos, Natalie Portman anuncia que está grávida.

Natalie Portman compartilhou essa notícia inesperada com profunda gratidão. A atriz, produtora e diretora israelense-americana está esperando seu terceiro filho e não hesita em chamar isso de "milagre".

Um anúncio surpreendente

Assim como algumas de suas colegas, como Julia Roberts e Halle Berry, Natalie Portman também passou por uma gravidez tardia. Embora já não seja uma exceção, esse fenômeno ainda desperta fortes emoções e cativa a mídia. Em entrevista à revista americana Harper's Bazaar, a atriz anunciou oficialmente a novidade: está esperando seu terceiro filho, o primeiro com seu novo parceiro, o músico francês Tanguy Destable. Natalie Portman, que mora em Paris há alguns anos, escolheu essa entrevista para compartilhar tanto sua alegria quanto as complexidades desse momento.

"Um verdadeiro privilégio, um milagre"

A atriz expressou sua gratidão com muita emoção: “Tanguy e eu estamos radiantes. Sou muito grata. É um verdadeiro privilégio, um milagre. Cresci ouvindo como é difícil engravidar. Muitos dos meus entes queridos passaram por momentos muito difíceis, e quero demonstrar meu respeito por eles.” Ela acrescentou: “Sabendo que esta provavelmente será a última vez, valorizo cada momento.”

Uma gravidez vivida com serenidade

Natalie Portman já é mãe de Aleph, de 14 anos, e Amalia, de 9, frutos de seu casamento com o dançarino e coreógrafo Benjamin Millepied. Este terceiro filho será o primeiro com Tanguy Destable. Enquanto algumas mulheres aos 40 anos já sentem os efeitos da perimenopausa, outras ainda estão no útero, redescobrindo as alegrias infinitas da maternidade. Aos 44 anos, Natalie Portman mantém a disposição alegre que tão bem a define.

Ela encara essa gravidez com uma certa leveza, até mesmo uma espiritualidade, como se estivesse imbuída de uma nova força. "Tenho mais energia do que imaginava" , confidencia, acrescentando que mantém o bem-estar nadando. Ela também fala de um tipo diferente de maturidade: "Existe um tipo de gratidão que você não necessariamente entende quando é mais jovem". Por meio de suas palavras, que ressoam com muitos, Natalie Portman enfatiza a natureza única de cada gravidez.

Descoberta aos 12 anos em "Léon", de Luc Besson, e consagrada por "Star Wars" e "Cisne Negro" - que lhe rendeu um Oscar -, Natalie Portman também se prepara para o lançamento de "The Gallerist", previsto para o final de 2026. Entre Paris, o cinema e a maternidade, ela parece ter encontrado o equilíbrio que buscava.