Entre o stand-up paddle e passeios de iate, Amy Schumer divide suas férias com o filho.

O verão começou oficialmente para Amy Schumer. A comediante, atriz e roteirista americana compartilhou fotos de suas férias ensolaradas em um iate, incluindo stand-up paddle, jet ski e momentos especiais com seu filho, Gene.

Férias ensolaradas em um iate

Amy Schumer compartilhou com seus seguidores um vislumbre de suas férias dos sonhos através de uma série de fotos postadas no Instagram. Ela aparece radiante em um vibrante maiô vermelho, complementado por um grande chapéu de palha, equilibrando-se em uma prancha de stand-up paddle no meio de águas azuis profundas. Fiel ao seu humor afiado, ela não se limitou a poses "recatadas": em outra foto, empoleirada em um jet ski usando capacete e colete salva-vidas pretos, ela mostra a língua e, de forma divertida, faz um gesto obsceno para a câmera. Uma maneira peculiar de celebrar a chegada do verão.

Um laço comovente com seu filho Gene

Além da diversão, esta viagem foi, acima de tudo, uma oportunidade para compartilhar momentos preciosos em família. Em uma das fotos mais tocantes, Amy Schumer pilota um jet ski com seu filho de 7 anos, Gene, na garupa. O menino, cujo rosto foi coberto para proteger sua privacidade, usa capacete azul, colete salva-vidas e roupa de neoprene.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por @amyschumer

Uma estadia ao estilo de "White Lotus", versão humorística.

O restante do álbum revela um cenário de cartão-postal, digno da série "White Lotus" – mas sempre permeado pela autodepreciação característica de Amy Schumer. Confortavelmente instalada no iate, em um conjunto de seda marrom e branca de "luxo discreto", ela faz uma careta divertida enquanto a pequena mão de Gene afasta delicadamente seu rosto.

Em outra foto, ela posa, fingindo drama e olhando para o horizonte, com um chapéu de palha, óculos de sol e um leque vermelho com a inscrição "ar condicionado". Amy Schumer também aproveitou essa viagem na companhia de amigos.

Entre esportes aquáticos e muitas risadas, Amy Schumer aproveita férias que refletem sua personalidade: ensolaradas, despreocupadas e cheias de ternura. Essas férias de verão provam que ela sabe melhor do que ninguém como combinar relaxamento, autodepreciação e momentos em família.