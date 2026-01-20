Sem maquiagem e de pijama, Lindsay Lohan gera reações online

Longe dos tapetes vermelhos e dos flashes dos fotógrafos, Lindsay Lohan optou por começar a semana com calma. Em 19 de janeiro de 2026, a atriz de "Sexta-Feira Muito Louca" compartilhou uma rara foto sem maquiagem no Instagram, vestindo um pijama azul-marinho com detalhes brancos. Com a legenda "Energia de segunda-feira a todo vapor… 💙" , ela encantou seus fãs com uma expressão relaxada, símbolo de uma serenidade recém-descoberta.

Celebração da beleza natural

Acomodada confortavelmente em seu sofá, Lindsay Lohan se mostra como é no dia a dia: cabelos soltos sobre os ombros, um sorriso genuíno e um olhar brilhante. A atriz está, assim, se afastando dos padrões de Hollywood ao aparecer cada vez mais com pouca ou nenhuma maquiagem nos últimos meses. Em abril e agosto de 2025, ela já havia publicado diversas selfies semelhantes, de pijama ou logo após acordar, defendendo uma beleza mais autêntica.

Uma renovada sensação de confiança

Desde que se mudou para o Dubai e regressou gradualmente ao mundo do cinema, Lindsay Lohan parece ter encontrado um equilíbrio entre a sua vida privada e pública. Ao partilhar estes momentos espontâneos, transmite uma mensagem positiva de confiança e gentileza, bem diferente da imagem atormentada que a acompanhou durante muito tempo.

Com essa selfie espontânea e sem maquiagem, Lindsay Lohan prova que não precisa de maquiagem para brilhar. Combinando humor e autenticidade, ela revela um lado mais sereno de si mesma e inspira seus fãs a abraçarem sua própria beleza natural.