Rosa chiclete e efeito "líquido": a atriz Salma Hayek apresenta um look que intriga.

Fabienne Ba.
@salmahayek / Instagram

A atriz, diretora e produtora mexicana-americana-libanesa Salma Hayek não precisa de tapete vermelho para criar um visual memorável. No Instagram, ela compartilhou uma série de fotos à beira da piscina com um vestido rosa chiclete com efeito "líquido" — e seus seguidores ficaram impressionados.

Um vestido de piscina digno de um palácio.

A peça é imediatamente reconhecível: um vestido longo e fluido em cetim rosa chiclete, com um efeito "líquido" que capta a luz a cada movimento. As mangas três-quartos, o decote em V e a saia ampla e ligeiramente arrastada conferem ao conjunto um ar quase régio — um contraste marcante com o ambiente descontraído da cena, um deck de madeira à beira da piscina. Um detalhe prateado na cintura adiciona um toque de elegância sem sobrecarregar a silhueta.

O que torna o look particularmente intrigante é a sua simplicidade. Sem joias, sem saltos altos — apenas um par de óculos de sol grandes e pretos e uma maquiagem minimalista que revela uma manicure impecável. Seus cabelos escuros caíam naturalmente com uma risca ao meio. Tudo neste look parece ter sido pensado para deixar o vestido brilhar por si só. E é exatamente isso que funciona.

Lobito e Bowie, co-estrelas da postagem

A legenda da publicação diz tudo, assim como as fotos: "Cães vêm em todos os formatos e tamanhos. 🐾 Lobito é meu doce e inseparável companheiro. Bowie é o filhote curioso, enérgico e brincalhão." Salma Hayek aparece relaxando em um sofá azul claro com seus dois cães — Lobito, um pequeno cão branco, e Bowie, um filhote preto e branco explorando o terraço. Um momento relaxante filmado com a mesma elegância natural dos mais grandiosos tapetes vermelhos.

Uma semana de contrastes estilísticos

Este look descontraído surge poucos dias depois da aparição deslumbrante de Salma Hayek na 12ª Cerimônia do Breakthrough Prize em Santa Monica, onde ela usou um vestido preto Gucci com decote em V, cauda longa, renda floral e lantejoulas, complementado por joias de diamantes e um penteado que revelava seus cabelos grisalhos naturais. Do preto brilhante ao rosa "líquido" à beira-mar — a mesma mulher, dois mundos, a mesma maestria.

Rosa chiclete, a cor da estação

A escolha do rosa chiclete não é por acaso no atual cenário da moda. Essa tonalidade, entre o doce e o vibrante, consolidou-se como uma das cores emblemáticas da primavera de 2026 – presente tanto nas passarelas quanto no dia a dia. Combinada com um acabamento acetinado "líquido", ganha uma dimensão extra: mais alta costura, sem perder a suavidade.

Um vestido rosa vibrante, óculos escuros, dois cachorros e um terraço ensolarado: Salma Hayek provou mais uma vez que a elegância não tem hora nem lugar. E que, às vezes, é à beira da piscina que os looks mais cativantes são revelados.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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