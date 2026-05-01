Aos 52 anos, Heidi Klum usa um look de praia que antecipa a tendência de 2026.

Tatiana Richard
@heidiklum / Instagram

A modelo, apresentadora de TV e atriz germano-americana Heidi Klum não precisou de um cenário espetacular para chamar a atenção. De frente para o mar, usando um biquíni vermelho degradê, ela fotografou esta semana imagens para uma campanha que dá uma prévia de como será o verão de 2026.

Um degradê vermelho como peça central.

O biquíni usado por Heidi Klum apresenta um degradê de vermelho, marrom e laranja — uma paleta quente e ensolarada que está se consolidando como uma das principais tendências da estação. Com ondas suaves nos cabelos, uma pele dourada e luminosa, lábios nude e bochechas coradas pelo sol, não há acessórios supérfluos. Heidi Klum deixa que o biquíni e a luz natural sejam os protagonistas. É justamente essa discrição que torna o look tão impactante: quando tudo está perfeitamente coordenado sem parecer forçado, o resultado é imediato.

A tendência do degradê, a peça-chave para o litoral em 2026.

O biquíni degradê surgiu nesta temporada como um dos looks de praia mais copiados. Depois de anos dominando as cores sólidas e estampas gráficas, os tons mesclados — do vermelho ao marrom, do coral ao nude, do azul ao turquesa — estão ganhando destaque. É um efeito de pôr do sol usado diretamente na pele, funcionando tão bem no campo (para a Calzedonia) quanto na vida real.

Resumindo, Heidi Klum continua sendo uma das personalidades mais requisitadas para campanhas de verão. Esta não é sua primeira incursão nesse tipo de ensaio fotográfico na praia — e, segundo ela mesma compartilhou em seus stories do Instagram, este projeto com a Calzedonia está entre seus favoritos, pela liberdade que lhe dá de incorporar a imagem em vez de simplesmente vesti-la. Uma nuance evidente em cada foto.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
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