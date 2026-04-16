Para promover "Duna", Zendaya surpreende com um look com "efeito areia".

Fabienne Ba.
@zendaya / Instagram

A atriz americana Zendaya exibiu mais uma vez seu estilo impecável durante a promoção do filme "Duna: Parte Três". Na CinemaCon 2026, em Las Vegas, ela apareceu com um conjunto de saia e blazer com efeito areia, em perfeita sintonia com a estética do filme.

Zendaya surpreende com uma silhueta que combina perfeitamente com "Duna".

Em 14 de abril de 2026, Zendaya juntou-se ao ator franco-americano Timothée Chalamet, ao ator americano Jason Momoa e ao diretor quebequense Denis Villeneuve na CinemaCon em Las Vegas para apresentar "Duna: Parte Três". Diversos veículos de comunicação notaram que a atriz escolheu um figurino diretamente inspirado no mundo desértico da saga, um conjunto de saia e blazer descrito como "parecido com areia", ou seja, visualmente semelhante à textura e cor da areia. Essa escolha não passou despercebida. Ao optar por um conjunto de saia e blazer que evoca imediatamente as dunas de Arrakis, a atriz estendeu a iconografia do filme para o palco.

Um deslumbrante conjunto de saia e blazer com "efeito areia".

O motivo pelo qual esse conjunto de saia e blazer chamou tanta atenção foi porque ele priorizou a evocação em vez da ostentação. Enquanto algumas roupas promocionais visam principalmente impressionar, Zendaya optou por uma silhueta que dialogava com o filme de uma forma mais sutil. O tecido, a cor e o efeito geral remetiam claramente à paisagem árida e mineral associada a "Duna".

Essa abordagem reflete perfeitamente o que tornou seu estilo no tapete vermelho tão impactante por vários anos. Zendaya não se limita a usar uma roupa chamativa; ela frequentemente cria uma espécie de narrativa sartorial, particularmente evidente durante grandes turnês promocionais. Diversas publicações de moda já destacaram sua predileção por esse tipo de guarda-roupa temático.

Zendaya confirma sua predileção por looks temáticos.

Essa aparência se encaixa em um padrão bastante claro. Zendaya é frequentemente citada entre as celebridades que melhor dominam a arte do "method dressing", ou seja, vestir o material promocional de um filme com referências diretas ao seu universo. No caso de "Duna", esse conjunto de saia e blazer com efeito de areia pareceu quase uma extensão natural da narrativa, já que o deserto permanece central para a identidade visual da franquia.

Com esse visual, a atriz americana Zendaya confirma mais uma vez sua capacidade de transformar uma simples aparição promocional em uma imagem poderosa. E para "Duna: Parte Três", a mensagem é clara: mesmo antes do lançamento do filme, Zendaya já encontrou a maneira perfeita de transmitir sua atmosfera.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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