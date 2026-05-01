Essa escolha de moda da cantora Demi Lovato gerou uma onda de reações.

A cantora e compositora americana Demi Lovato fez sua estreia como atração principal no Madison Square Garden em 24 de abril de 2026, como parte de sua turnê "It's Not That Deep". Embora o show tenha sido universalmente elogiado, foi seu visual no palco que particularmente gerou uma onda de reações nas redes sociais.

O primeiro show principal no Madison Square Garden

Em 24 de abril de 2026, Demi Lovato fez sua estreia como atração principal em um Madison Square Garden lotado, em Nova York, como parte de sua turnê "It's Not That Deep". O show de duas horas, repleto de dance-pop e baseado em seu álbum mais recente, contou com participações surpresa de seu marido, Jutes, e de JoJo Levesque, além de covers de seus maiores sucessos — de "Heart Attack" a "Stone Cold" e "Give Your Heart a Break". Foi uma noite que ficará gravada na memória de seus fãs mais dedicados.

Um look azul-petróleo que atrai todos os olhares.

Para este encontro icônico, Demi Lovato escolheu um look de palco marcante, composto por um top estruturado azul-petróleo e uma minissaia de renda com fendas profundas nas laterais. Uma estola de pele sintética branca sobre os ombros adicionou um toque de glamour da velha Hollywood, contrastando com a energia vibrante do restante do visual, perfeito para a balada. Botas pretas de couro até a coxa e óculos de sol retrô completaram o look, feito para causar uma impressão duradoura — e certamente causou.

Demi Lovato compartilhou uma série de fotos e vídeos que mostram suas apresentações no Madison Square Garden, e algumas imagens imediatamente geraram uma onda de comentários — entre fãs entusiasmados e observadores mais divididos sobre seu visual no palco.

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Uma série que abraça completamente a estética "Não é tão profundo assim".

A turnê é construída em torno de uma estética industrial com influências rave, com luzes chamativas, uma Steadicam atrás do palco e coreografias evocativas — em um estilo que remete à era pós-Brat. No palco, Demi Lovato também usou um cabideiro, exibindo suas diversas fases musicais para o público nova-iorquino, desde seus tempos no Disney Channel até o presente. O look azul-petróleo com uma fenda alta se encaixa perfeitamente nessa estética, sendo totalmente coerente com o álbum.

Um top azul-petróleo, uma fenda generosa, um casaco de pele sintética branca — Demi Lovato certamente não estava buscando sutileza no Madison Square Garden. E o resultado, tanto no palco quanto nas redes sociais, foi exatamente o que ela tinha em mente.