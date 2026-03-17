"Cabelos mais escuros combinam melhor com ela": aos 52 anos, Heidi Klum opta por um vestido que valoriza sua silhueta.

A modelo, apresentadora e atriz germano-americana Heidi Klum deslumbrou no tapete vermelho do Oscar 2026 com um vestido dourado escultural que despertou uma onda de admiração por sua elegância atemporal.

Um vestido dourado sem mangas

Heidi Klum escolheu um vestido longo dourado sem alças, adornado com cristais e bordados verticais que esculpiam a silhueta como uma segunda pele. Esta criação cor de champanhe, brilhando sob os flashes, realçou sua figura esbelta com um corpete estruturado que enfatizava sua cintura e ombros.

Acessórios sofisticados e maquiagem radiante

Heidi Klum completou o look com colares de pérolas em camadas e um delicado pingente de cruz, adicionando um toque vintage chique a este visual moderno. Seus cabelos loiro-mel, estilizados em ondas soltas com risca ao meio, emolduravam uma maquiagem luminosa: pele radiante, sombra rosa suave e um esfumado neutro sutil que realçava seu sorriso radiante.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Heidi Klum (@heidiklum)

Reações entusiasmadas: "Muito elegante!"

As redes sociais explodiram em elogios: "Tão elegante!", "Você é uma deusa aos 52!", exclamaram os fãs. Muitos também notaram seu cabelo um pouco mais escuro: "Cabelo mais escuro combina mais com ela, ilumina o rosto", dizia outro comentário. Este vestido que valoriza a silhueta confirma seu status de rainha do tapete vermelho, mesmo sem uma indicação.

Presente na noite mais importante do cinema, Heidi Klum personificou o estilo hollywoodiano com uma segurança que transcende o tempo. Com este vestido dourado escultural, ela provou que elegância e ousadia são eternas. Um look "muito elegante" que rendeu elogios e comentários de admiração sobre seu cabelo deslumbrante.