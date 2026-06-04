Para a formatura da filha, Jessica Alba optou por um look chique.

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

Era um dia especial que Jessica Alba queria celebrar em grande estilo. Para a formatura de sua filha mais velha, Honor, a atriz e empresária americana compartilhou uma série de fotos e vídeos no Instagram. Para esse momento em família, ela optou por um look chique.

Um top corset preto estruturado

A peça central do seu look era um top corset de cetim preto. O design distingue-se pelas barbatanas verticais, que criam uma linha definida e acentuam a cintura antes de se abrir ligeiramente num discreto peplum. Um delicado laço, preso com finas fitas de tecido, adorna a parte da frente, acrescentando um toque de alta-costura vintage a esta peça, que de resto é bastante minimalista.

Um contraste com calças esvoaçantes

Para equilibrar a peça ajustada, Jessica Alba optou por calças pretas de cintura alta, pernas largas e caimento fluido. Esse contraste entre a parte de cima estruturada e a parte de baixo mais solta confere um toque moderno e elegante ao look. A atriz completou a produção com joias discretas e cabelos lisos, com risca ao meio, para um visual sofisticado e impecável.

Um momento importante em família

Além do estilo, esta publicação marcou um momento simbólico importante. Jessica Alba estava celebrando a formatura de sua filha, Honor, cercada por familiares e amigos. A atriz descreveu o evento como um momento de "fechamento de ciclo", repleto de emoção. Nascida em 2008, Honor é a mais velha dos três filhos de Jessica Alba, que costuma compartilhar momentos de sua vida familiar.

Um artista com muitos talentos

Conhecida por seus papéis em filmes como "Sin City", "Honey" e a saga "Quarteto Fantástico", o talento de Jessica Alba vai muito além das telas. Ela também dirige a The Honest Company, uma marca de produtos para casa e cuidados pessoais que fundou e que a consolidou como uma empresária de sucesso. Essa versatilidade é complementada por sua presença constante e marcante no mundo da moda.

Entre um top estruturado com espartilho e calças fluidas, Jessica Alba criou um look refinado, perfeitamente adequado para um dia tão importante. Ao celebrar a conquista da filha com elegância, ela nos lembrou que um evento familiar também pode ser uma oportunidade para exibir estilo.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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