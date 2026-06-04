Para a formatura da filha, Jessica Alba optou por um look chique.

Era um dia especial que Jessica Alba queria celebrar em grande estilo. Para a formatura de sua filha mais velha, Honor, a atriz e empresária americana compartilhou uma série de fotos e vídeos no Instagram. Para esse momento em família, ela optou por um look chique.
Um top corset preto estruturado
A peça central do seu look era um top corset de cetim preto. O design distingue-se pelas barbatanas verticais, que criam uma linha definida e acentuam a cintura antes de se abrir ligeiramente num discreto peplum. Um delicado laço, preso com finas fitas de tecido, adorna a parte da frente, acrescentando um toque de alta-costura vintage a esta peça, que de resto é bastante minimalista.
Um contraste com calças esvoaçantes
Para equilibrar a peça ajustada, Jessica Alba optou por calças pretas de cintura alta, pernas largas e caimento fluido. Esse contraste entre a parte de cima estruturada e a parte de baixo mais solta confere um toque moderno e elegante ao look. A atriz completou a produção com joias discretas e cabelos lisos, com risca ao meio, para um visual sofisticado e impecável.
Um momento importante em família
Além do estilo, esta publicação marcou um momento simbólico importante. Jessica Alba estava celebrando a formatura de sua filha, Honor, cercada por familiares e amigos. A atriz descreveu o evento como um momento de "fechamento de ciclo", repleto de emoção. Nascida em 2008, Honor é a mais velha dos três filhos de Jessica Alba, que costuma compartilhar momentos de sua vida familiar.
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Um artista com muitos talentos
Conhecida por seus papéis em filmes como "Sin City", "Honey" e a saga "Quarteto Fantástico", o talento de Jessica Alba vai muito além das telas. Ela também dirige a The Honest Company, uma marca de produtos para casa e cuidados pessoais que fundou e que a consolidou como uma empresária de sucesso. Essa versatilidade é complementada por sua presença constante e marcante no mundo da moda.
Entre um top estruturado com espartilho e calças fluidas, Jessica Alba criou um look refinado, perfeitamente adequado para um dia tão importante. Ao celebrar a conquista da filha com elegância, ela nos lembrou que um evento familiar também pode ser uma oportunidade para exibir estilo.