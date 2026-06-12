Aos 67 anos, a cantora Madonna surpreende com suas escolhas de moda "ousadas".

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

A cantora e compositora americana Madonna continua a rejeitar qualquer ideia de aposentadoria estilística. A Rainha do Pop acaba de fazer mais uma aparição espetacular, desta vez em um show surpresa no coração da Times Square, em Nova York. E seu look rapidamente viralizou nas redes sociais.

Um concerto surpresa no coração da Times Square.

O elemento surpresa foi total. Sem qualquer anúncio prévio, Madonna apareceu em um palco improvisado no meio de uma das praças mais icônicas do mundo, oferecendo um miniconcerto para uma multidão de transeuntes atônitos. Essa encenação urbana reflete perfeitamente sua reputação: a de uma artista capaz, há mais de quarenta anos, de transformar cada aparição em um evento cultural.

Para a ocasião, a organização logística do show foi concebida como uma verdadeira performance pop-up – um formato particularmente em voga entre a nova geração de artistas, mas que Madonna já pratica desde seus primeiros shows em Nova York, na década de 1980.

Uma silhueta que faz forte referência a toda a sua carreira.

Sem calças, Madonna apareceu com um conjunto composto por lingerie rosa bebê, coberta por um corset bicolor que definia nitidamente sua cintura. Essa abordagem fazia referência direta à sua estética característica dos anos 1990 – a "Blond Ambition Tour", época em que ela exibia no palco silhuetas que misturavam corsets, realce dos seios e os códigos da lingerie, agora usados fora de casa.

Para completar o visual, meias arrastão pretas e um par de botas prateadas até o joelho ancoram a silhueta em uma estética futurista. A cada movimento, o acabamento brilhante das botas capta a luz dos letreiros de neon de Nova York, criando um efeito visual quase cinematográfico.

Acessórios que estruturam a aparência

Quanto às joias, Madonna optou pela abundância. Várias camadas de colares, anéis e pulseiras, em materiais que combinavam prata e correntes grossas, adicionaram um toque rock 'n' roll ao seu visual. E no rosto, um par de óculos com lentes azuis deu o toque gráfico final e, propositalmente, desfocava o olhar da cantora — como se para mantê-la, apesar da exposição pública, parcialmente oculta. Uma equação visual perfeitamente executada, onde cada elemento amplifica o outro. Nada foi deixado ao acaso — assim como nas principais apresentações da cantora ao longo de sua carreira.

Uma nova era de moda e música assertivas.

Essa produção urbana chega em um momento crucial de sua carreira. Madonna está, de fato, preparando seu retorno musical com um novo álbum, previsto para este ano (2026) – o primeiro com a Warner Records em quase vinte anos. O produtor Stuart Price, que também trabalhou em seu sucesso de 2005, "Confessions on a Dance Floor", está no comando. Essa colaboração sinaliza uma energia renovada no repertório dance-pop que tem sido sua marca registrada nos últimos 25 anos.

Madonna prova, assim, que a idade não tem nada a ver com audácia — caso alguém ainda duvidasse. E que a moda, quando usada como verdadeira forma de arte, jamais perde seu poder de fascinar. Uma demonstração que certamente continuará a inspirar muito depois desta temporada.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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