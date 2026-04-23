Essa cantora fala abertamente sobre seu diagnóstico de bipolaridade e o que mudou em sua vida.

Fabienne Ba.
@kehlani / Instagram

Um ano após revelar publicamente seus problemas de saúde mental, a cantora, compositora e dançarina americana Kehlani reflete sobre a reviravolta causada por esse diagnóstico. Em uma entrevista recente , ela descreve uma jornada marcada por "conscientização, terapia e uma nova forma de viver".

Um diagnóstico que marca uma virada.

Em 2025, Kehlani anunciou que havia sido diagnosticada com transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. Essa revelação mudou profundamente sua vida. Ela explica que dar um nome às suas dificuldades foi um passo essencial, mas que também veio acompanhado de um compromisso: entender melhor como funciona e adaptar sua vida de acordo.

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Terapia, tratamento e conscientização

Desde o diagnóstico, Kehlani implementou diversas formas de acompanhamento, incluindo medicação e várias abordagens terapêuticas. Ela enfatiza a importância do que descreve como uma "caixa de ferramentas mental".

Essa nova consciência permite que ela, em particular, identifique seus sintomas e gatilhos mais rapidamente. Ela aprende gradualmente a reconhecer os sinais de alerta de crises, como distúrbios do sono, oscilações de energia ou mudanças de comportamento.

Aprender a viver "de forma diferente"

Kehlani também explica que está definindo um estilo de vida que lhe seja adequado, levando em consideração sua saúde mental. Isso envolve uma melhor comunicação com as pessoas ao seu redor. Ela incentiva seus entes queridos a prestarem atenção a certos sinais e a intervirem, se necessário. Essa transparência está se tornando um elemento fundamental para sua estabilidade, permitindo que ela não enfrente mais momentos difíceis sozinha.

Uma jornada marcada por momentos de ruptura.

Antes do diagnóstico, Kehlani passou por um período particularmente intenso, marcado por ansiedade, raiva e uma forma de paranoia. Ela descreve um ponto de ruptura que a levou a buscar ajuda. Em retrospectiva, ela reconhece que essa fase foi crucial: sem esse episódio, talvez não tivesse recebido um diagnóstico ou iniciado esse processo de autoconhecimento.

Uma nova etapa em sua vida e carreira.

Hoje, Kehlani continua sua carreira enquanto integra essas novas realidades pessoais. Recentemente homenageada com um Grammy, ela também personifica um discurso mais aberto sobre saúde mental na indústria da música. Sua história destaca uma mensagem central: compreender a própria mente é um processo que requer tempo, ferramentas e apoio.

Ao compartilhar sua experiência, Kehlani ajuda a esclarecer o transtorno bipolar e as realidades que o acompanham. Sua jornada ilustra tanto a complexidade do diagnóstico quanto as possibilidades de crescimento que ele pode oferecer por meio da autorreflexão constante e do desenvolvimento pessoal.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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