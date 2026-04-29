"Magnífica": A atriz Elizabeth Hurley traz de volta o estilo hippie chic.

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley nunca havia comparecido ao festival de música Stagecoach antes. Em sua primeira vez, ela causou uma impressão marcante — de uma forma descontraída e natural. Seu visual ensolarado e hippie-chique foi um sucesso instantâneo.

Elizabeth Hurley é uma mestra do "western boêmio".

Ela documentou sua primeira experiência no festival Stagecoach no Instagram, onde compartilhou momentos adoráveis com seu parceiro, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley estava lá para apoiá-lo durante sua apresentação do single "On Our Way Along", que ele cantou em trio com seus filhos, Noah e Braison Cyrus. Ela legendou sua publicação com entusiasmo: "Yeehaaaaaw. Amei meu primeiro Stagecoach!"

Ela usava uma blusa de renda branca com uma jaqueta de camurça cor de camelo com franjas por cima, estabelecendo firmemente o visual com uma estética boêmia e western. Calças jeans retas e justas completavam a parte de baixo do look. Uma bolsa transversal de couro marrom, um colar com pingente e os sempre presentes óculos de sol grandes finalizaram um visual elegante e descontraído ao mesmo tempo. Elizabeth Hurley deixou os cabelos soltos para completar esse estilo western chique e sem esforço.

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Uma estética hippie-chique sutilmente controlada.

Este look ilustra perfeitamente o que os designers chamam de "roupa de festival": peças que parecem naturais e espontâneas, mas que na verdade são perfeitamente combinadas. Renda, franjas de camurça, jeans raw — três marcas registradas do estilo hippie dos anos 70 revisitadas com a elegância discreta de uma mulher com estilo.

Reação unânime: "magnífico"

Os comentários na publicação de Elizabeth Hurley no Instagram foram extremamente positivos. "Maravilhosa", "Você está absolutamente linda", " Rainha" — seus 3,7 milhões de seguidores elogiaram seu visual tanto quanto os momentos compartilhados com Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley confirma o que seus fãs já sabiam há tempos: ela não precisa de um tapete vermelho para atrair olhares.

Uma blusa de renda, uma jaqueta com franjas e jeans — Elizabeth Hurley provou no festival de música Stagecoach que um look para festival pode ser simples e, ao mesmo tempo, impecável. O estilo hippie não morreu; ele só estava esperando a pessoa certa para usá-lo.