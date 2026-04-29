A estrela pop Zara Larsson adota os microshorts e causa sensação.

Nesta primavera de 2026, Zara Larsson fez dos microshorts sua peça de assinatura. A estrela pop sueca desfila constantemente com looks ultracurtos entre sua turnê mundial, campanhas de moda e viagens com amigos — e a internet está em polvorosa com isso.

"Semana de Viagem das Meninas": as fotos que estão bombando nas redes sociais

Para a sua "Girls Trip Week", Zara Larsson partilhou uma série de fotos visualmente impactantes, misturando a estética dos anos 2000 com o streetwear contemporâneo. O look mais comentado: um microshorts de ganga escura com acabamento em renda preta, combinado com um top azul-celeste com estampado floral e aplicações de cristais. Ondas loiras volumosas, um batom rosa claro e um delineado preciso completaram uma silhueta propositadamente ousada e confiante.

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O cinto de néon que rouba a cena

Em um segundo look da mesma série, Zara Larsson construiu seu visual em torno de microshorts ultracurtos usados na altura dos quadris, quase completamente escondidos por um cinto neon adornado com cristais que captavam toda a luz. Uma blusa iridescente com detalhes em tons pastel e luvas grossas sem dedos completaram um conjunto divertido e propositalmente extravagante. O resultado: um look ousado e maximalista dos anos 2000, em algum lugar entre a nostalgia da década e a modernidade desinibida.

O New York Times e os arquivos da Miu Miu

A tendência dos microshorts não se limita às férias de Zara Larsson. Para a capa do New York Times no final de abril de 2026, a cantora apareceu com uma jaqueta aberta da coleção Primavera/Verão 2005 da Dsquared2 — propositalmente deixada desabotoada — combinada com uma microssaia laranja vibrante da Miu Miu, também de arquivo, do início dos anos 2000, com detalhes franzidos nas bordas, e meia-calça turquesa. Uma aula magistral de mistura de épocas, sem ser exagerada nem ostensiva.

Cosmopolitan e a campanha Desigual

Esta não é a primeira vez em 2026 que Zara Larsson opta por peças ultracurtas. Para a capa da Cosmopolitan Holanda, ela usou um top preto com cadarço combinado com um microshorts rosa claro e botas de cano curto prateadas marcantes, com uma estética quase futurista. Alguns dias antes, para uma campanha da Desigual, ela exibiu um microshorts jeans desfiado com estampa de respingos de tinta roxa, turquesa e rosa, complementado por presilhas de cabelo douradas em formato de estrela-do-mar.

Uma it-girl em ascensão

Paralelamente a essa ofensiva fashion, Zara Larsson anunciou o lançamento de Midnight Sun: Girls Trip, um álbum de remixes de seu quinto álbum, Midnight Sun, com um elenco de colaboradores cuidadosamente selecionado. Entre sua turnê mundial, capas de revistas e campanhas para a Desigual, a estrela pop sueca de 28 anos se consolidou em 2026 como uma das figuras mais consistentes e visíveis da cena pop internacional — incluindo seus microshorts.

Zara Larsson não inventou o microshort — ela o transformou em uma declaração de estilo. Ao combiná-lo com peças dos arquivos das casas de moda mais vanguardistas, bem como com looks de praia espontâneos, ela prova que essa peça pode ser tanto uma escolha fashion quanto uma assinatura pessoal. E até agora, está funcionando.