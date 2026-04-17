Aos 67 anos, Andie MacDowell abandona seus icônicos cachos em favor de um penteado "mais descontraído".

Léa Michel
Screen Andie MacDowell dans la série « Maid »

A atriz e modelo americana Andie MacDowell e seus cachos grisalhos: uma história de amor que Hollywood acompanha há décadas. No entanto, ela claramente gosta de brincar com as regras – e isso não é nada ruim.

Um rabo de cavalo despojado para uma aparição em Nova York.

Em meados de abril de 2026, Andie MacDowell participou do programa Today Show para falar sobre a quarta e última temporada de "The Way Home", série na qual interpreta a matriarca de uma família que enfrenta um lago que viaja no tempo. Para a ocasião, ela trocou seu penteado habitual por um rabo de cavalo baixo e levemente despojado, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. O restante do visual seguiu a mesma estética descontraída: uma camisa listrada em branco e azul, calça de camurça marrom e sandálias bege.

Esta não é a primeira vez que a atriz se afasta de seu penteado característico. Em março de 2026, para o desfile de outono-inverno da Giorgio Armani em Milão, ela optou por um coque estruturado inspirado no topete, com volume sutil no topo e ondas suaves nas laterais.

Cabelos grisalhos que se tornaram um símbolo de liberdade.

O que torna cada uma dessas variações estilísticas particularmente significativa é o caminho percorrido para chegar até elas. Foi durante a pandemia que Andie MacDowell parou de pintar o cabelo, uma ideia que vinha amadurecendo há muito tempo e que seus entes queridos incentivaram: "Minhas filhas me disseram que eu estava com um visual 'incrível'. E eu gostei disso."

Seus empresários não estavam convencidos, mas MacDowell se manteve firme, considerando a escolha uma "jogada de mestre". Mais tarde, ela resumiu sua filosofia em uma entrevista : "Acho incrível assumir o ponto em que você está na vida e não ter medo. É exatamente isso que estou fazendo. Estou seguindo em frente neste momento sem vergonha, e isso me faz bem."

Um ícone que inspira muito além de Hollywood.

Seus empresários a aconselharam a não revelar seus cabelos grisalhos, mas Andie MacDowell os ignorou — e diz que nunca se sentiu tão poderosa. "Isso me fez sentir muito mais poderosa e confortável. Me fez sentir eu mesma... Não estou tentando ser algo que não sou."

Ela também apontou para "uma assimetria persistente": enquanto atores como George Clooney são celebrados por sua aparência "galã", mulheres que envelhecem naturalmente ainda são marginalizadas com muita frequência na indústria. "Isso me enfurece. Os homens tiveram tantos privilégios: ficar grisalhos e serem bonitos à medida que envelhecem." Sua influência, no entanto, vai muito além do tapete vermelho.

Quer use os cabelos cacheados soltos, um coque milanês ou um rabo de cavalo nova-iorquino, Andie MacDowell continua a demonstrar que aceitar a sua idade – e divertir-se com ela – continua a ser a escolha mais libertadora.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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