Aos 40 anos, esta modelo americana está causando sensação com um macacão laranja.

Julia P.
@chrissyteigen / Instagram

A modelo americana e esposa do cantor John Legend, Chrissy Teigen, continua a afirmar seu estilo com um look que não passou despercebido. Em uma publicação recente no Instagram, ela aparece usando um macacão laranja da Zimmermann, uma peça moderna e estruturada.

Um macacão laranja com um design "ousado".

Chrissy Teigen demonstra mais uma vez sua capacidade de abraçar tendências sem perder seu estilo inconfundível. Nas fotos publicadas, ela posa em um ambiente intimista, cercada por sua família, oferecendo um vislumbre espontâneo de seu cotidiano e exibindo um look meticulosamente elaborado. A peça escolhida por Chrissy Teigen se destaca pela cor vibrante e pela combinação de texturas. O macacão tomara que caia possui um recorte central. Esse tipo de corte está em sintonia com a tendência atual de sobreposições e tecidos fluidos, que desempenham um papel fundamental nas coleções.

Para completar o look, Chrissy Teigen optou por um par de sapatos abertos cor marfim, criando um contraste suave com a intensidade do laranja. Seu penteado, um bob levemente ondulado, reforça o equilíbrio visual da silhueta, mantendo uma certa simplicidade.

Uma peça marcante em sintonia com as tendências atuais.

O macacão se consolidou nas últimas temporadas como uma alternativa aos ternos tradicionais. Fácil de vestir e com estrutura instantânea, ele permite criar um look completo com apenas uma peça. Chrissy Teigen confirma o crescente interesse por roupas que combinam conforto e expressão estilística. Cortes gráficos habilmente elaborados contribuem para essa evolução, onde os detalhes se tornam essenciais na construção de um estilo.

Com este macacão laranja, Chrissy Teigen demonstra mais uma vez seu senso de estilo através de uma silhueta contemporânea e estruturada. A peça ilustra perfeitamente a evolução atual da moda, onde os detalhes fazem toda a diferença.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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