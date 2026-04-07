À beira da piscina, Kylie Jenner revive uma tendência dos anos 2000.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Relaxando à beira de uma piscina ensolarada, Kylie Jenner continua a exercer sua influência sobre as tendências. Em uma série de fotos compartilhadas no Instagram, ela aparece em um cenário verdejante, entre espreguiçadeiras de madeira clara e água turquesa, exibindo um look de verão que chama a atenção imediatamente: uma delicada corrente na cintura, diretamente inspirada na estética dos anos 2000.

A corrente de cintura, um símbolo da moda dos anos 2000.

Já onipresente nas passarelas e nas redes sociais, o estilo Y2K confirma seu retorno, e Kylie Jenner oferece aqui uma versão moderna e minimalista. Combinada com jeans brancos levemente desabotoados e uma blusa floral transparente, a corrente acentua a silhueta, adicionando um toque sutil de joia, uma assinatura icônica desta década marcada pela moda com muitos acessórios.

Acessório essencial do início dos anos 2000, a corrente de barriga fazia parte de uma tendência que celebrava silhuetas acentuadas por joias corporais. Popularizada na época por diversas celebridades e ícones pop, ela retorna em 2026 em uma versão mais refinada, adaptada aos padrões estéticos atuais.

Na foto publicada por Kylie Jenner, a delicada corrente é discreta, mas estrutura todo o look. Esse tipo de joia, frequentemente usada na altura do quadril, evoca imediatamente a estética Y2K, caracterizada por calças jeans na altura do quadril, tecidos transparentes e sobreposições leves. Essa volta faz parte de uma tendência mais ampla que traz de volta a moda do início dos anos 2000 às coleções contemporâneas, principalmente por meio de blusas transparentes, silhuetas decotadas e acessórios metálicos minimalistas.

Uma estética de verão perfeitamente dominada.

A composição da foto também contribui para o impacto visual do look. Entre a vegetação exuberante e a luz natural, a atmosfera evoca um interlúdio de verão, perfeito para silhuetas fluidas e inspirações vintage revisitadas. O penteado suave e a maquiagem natural completam o visual, reforçando a impressão de simplicidade estudada. Fiel ao seu estilo, Kylie Jenner aqui privilegia um equilíbrio entre o moderno e o descontraído, um posicionamento que faz com que suas aparições sejam fontes constantes de inspiração fashion.

Com este look fotografado à beira da piscina, Kylie Jenner demonstra mais uma vez a popularidade duradoura do estilo dos anos 2000. A corrente de cintura, revisitada em uma versão moderna e discreta, destaca-se como um dos acessórios-chave da temporada, confirmando o apelo persistente da estética Y2K.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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