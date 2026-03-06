"Magnífica": Nicole Kidman ousa usar uma saia espetacular no tapete vermelho.

Léa Michel
Nicole Kidman brilhou na estreia de "Scarpetta" em Nova York com um look todo preto ultrachique. A atriz australiana cativou a atenção de todos, provando mais uma vez seu domínio absoluto no tapete vermelho.

Um elegante terno preto

Para o evento no Regal Union Square, Nicole Kidman usou um blazer preto oversized de abotoamento duplo com botões dourados, combinado com uma saia preta adornada com delicados detalhes de penas. Esta saia espetacular, leve e texturizada, adicionou um toque arejado à alfaiataria masculina do blazer. Anéis de prata completaram o conjunto com elegância.

Cabelos ondulados e um brilho natural

Seus cabelos loiros, soltos e ondulados, emolduravam um rosto luminoso, enquanto uma maquiagem sutil realçava seu brilho natural. Nicole Kidman exalava confiança e um charme hollywoodiano descomplicado, posando com a atriz, produtora e diretora americana Jamie Lee Curtis, sua colega de elenco em "Scarpetta", onde interpreta a brilhante patologista forense Kay Scarpetta.

"Magnífico": os fãs estão maravilhados

As reações nas redes sociais estão aos montes: "Magnífica Nicole, sempre tão elegante" ou "Essa saia é espetacular, você está perfeita". Os fãs estão elogiando sua ousadia e sua capacidade de combinar alfaiataria e feminilidade com naturalidade.

Scarpetta: um thriller que promete ser explosivo.

A série da Amazon Prime Video, disponível a partir de 11 de março, mostra Nicole Kidman resolvendo crimes de alta tecnologia ao lado de Jamie Lee Curtis (sua irmã Dorothy) e Ariana DeBose. Durante a estreia, Nicole falou com carinho de suas filhas: " Elas vão me dizer quem são."

Com sua saia de penas e blazer oversized, Nicole Kidman criou um look deslumbrante todo preto. Aos 58 anos, ela redefiniu a elegância do tapete vermelho, provando que o verdadeiro estilo transcende a idade — caso alguém ainda duvidasse disso.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
