"Ela está irreconhecível": A aparência desta atriz da série "Euphoria" está causando alvoroço

A atriz e modelo americana Alexa Demie, conhecida por seu papel como Maddy Perez na série "Euphoria", causou grande repercussão na estreia da terceira temporada, realizada no TCL Chinese Theatre, em Los Angeles. Presente ao lado do elenco da série de sucesso da HBO, ela se destacou com uma maquiagem bem diferente do seu estilo habitual.

Uma maquiagem minimalista inspirada nos anos 90.

Conhecida por sua maquiagem dramática, incluindo seu icônico delineador gráfico, Alexa Demie optou por um visual muito mais "natural" desta vez. Essa mudança chamou rapidamente a atenção dos fãs nas redes sociais, com alguns dizendo que não reconheceram a atriz de imediato.

Para este evento, Alexa Demie optou por uma maquiagem "sem maquiagem", uma tendência que cria um efeito muito sutil, realçando os traços faciais. Sua maquiagem evocava o minimalismo dos anos 90, com tons terrosos aplicados nas pálpebras e no côncavo. Seus cílios estavam simplesmente curvados, sem delineador, um contraste marcante com suas aparições anteriores, onde os olhos eram frequentemente acentuados com linhas gráficas e ousadas. Sua pele apresentava um contorno sutil em tons frios, combinado com um blush leve. Seus lábios exibiam um rosa levemente iluminado, oferecendo uma interpretação contemporânea das tendências de beleza dos anos 90.

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Reações mistas nas redes sociais

Nas redes sociais, muitos usuários expressaram surpresa com essa mudança de estilo. Alguns comentários se referiram a "uma transformação notável", com observações como "ela envelheceu de repente" ou "ela está irreconhecível". Outros usuários, no entanto, defenderam a atriz Alexa Demie, apontando que mudanças físicas são uma parte natural do envelhecimento. Entre as mensagens de apoio estavam: "é normal, ela tem 35 anos, todos nós mudamos com a idade" e "ela continua linda".

É importante lembrar que o corpo da mulher — assim como o de qualquer pessoa — não é um objeto para ser comentado livremente: todos têm o direito de fazer o que quiserem com o próprio corpo, rosto, roupas ou maquiagem. E sim, todos mudam com a idade; é natural — não há necessidade de fazer disso um grande problema ou criticar.

Com essa maquiagem "natural" inspirada nos anos 90, Alexa Demie demonstra seu desejo de explorar novos códigos estéticos. Essa abordagem também reflete liberdade artística e pessoal, bem distante de expectativas rígidas, e nos lembra que o estilo — assim como a aparência — evolui com o tempo, de acordo com desejos e influências.