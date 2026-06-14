Com um top curto branco, a cantora Tyla exibe um visual casual e elegante.

A cantora, compositora e dançarina sul-africana Tyla continua a se consolidar como uma das vozes mais queridas da nova cena pop internacional. E entre as apresentações, ela demonstra regularmente seu impecável senso de moda. Prova disso é uma de suas postagens no Instagram que viralizou.

Top cropped branco com corte estilo sutiã.

Em uma das imagens compartilhadas em seu carrossel, Tyla aparece com um top cropped branco impecável, estilo bralette, com decote profundo. Uma peça minimalista, de corte perfeito, que enfatiza a pureza do tecido e o caimento refinado em vez de adornos. Uma abordagem clean, em sintonia com as tendências da Primavera/Verão 2026, que celebram peças básicas elevadas ao status de itens essenciais de alta costura.

A escolha do branco brilhante está longe de ser arbitrária. Ele realça a pele bronzeada da cantora, ao mesmo tempo que evoca uma sensação fresca e veranil. É uma cor que dominou as passarelas nesta temporada — tanto que Cloud Dancer, um tom suave de branco, se tornou a cor oficial da Pantone para 2026.

Calças pretas e sapatos verde-vivo para criar contraste.

Para compor o restante da silhueta, Tyla optou por calças pretas de corte reto e fluido. Essa peça neutra cria um contraste gráfico marcante com a blusa. O detalhe que faz toda a diferença são os sapatos: um par de tênis verde-limão vibrante, quase ácido, que adicionam um toque de cor ao look.

Esse tipo de combinação se tornou a marca registrada da cantora: pegar peças básicas e impecavelmente cortadas e quebrar a simplicidade com um toque de cor. Quanto aos acessórios, brincos elaborados completam o visual com elegância discreta.

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Um estilo de moda que está deixando sua marca.

Para além da simples foto no Instagram, esta aparição faz parte de uma estratégia mais ampla. Desde a sua ascensão em 2023, Tyla tem cultivado um estilo resolutamente pessoal, que mescla estética pop, referências urbanas e toques de alta-costura. Essa coerência a torna uma das figuras essenciais da sua geração, ao lado de outras vozes no novo cenário global.

Com este top cropped branco combinado com calças pretas e tênis coloridos, Tyla nos lembra que elegância e estilo casual podem andar juntos. Uma demonstração de estilo que certamente fará sucesso durante todo o verão.