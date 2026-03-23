Na praia, esta líder de torcida exibe sua silhueta em um look "sereia".

Na praia do Havaí, a líder de torcida do "Dallas Cowboys", Kleine Powell, exibe sua silhueta em um traje supercolorido, adotando um visual de "sereia" para suas férias pós-temporada - uma imagem cativante, segundo internautas.

Um look vibrante e uma saia boémia

Em uma foto em carrossel, Kleine Powell posa com uma roupa vibrante — turquesa, coral e roxo elétrico — que realça sua silhueta. Ela combina essa peça básica com uma saia longa e fluida branca que gira em torno de suas pernas enquanto escala rochas, com o Oceano Pacífico ao fundo. A legenda diz: “Estou usando uma saia longa para esconder o fato de que sou uma sereia! 🐚”

As fotos individuais capturam sua energia "brincalhona": cabelos ondulados na brisa salgada, um olhar brilhante em direção ao horizonte, sua figura iluminada pelo pôr do sol. Ex-dançarina da Universidade de Kentucky e veterana das Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), que apareceu na série documental da Netflix "America's Sweethearts", Kleine Powell transforma a praia em um cenário de conto de fadas.

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Fãs fervorosos: "Uma verdadeira sereia!"

Os comentários estão aos montes, repletos de carinho. A líder de torcida Ava Marie Lahey exclamou: "Garota da ilha!!! 😍" A líder de torcida Reece Weaver acrescentou : "A mais fofa 🌺" Os fãs comentaram: "Você brilha!" e "Elegante até na areia."

Resumindo, Kleine Powell prova que as férias pós-temporada combinam perfeitamente com elegância natural. Este visual de sereia, uma mistura de roupas coloridas e poses encantadoras, é um sucesso absoluto: fãs e colegas de equipe a coroam como "rainha das praias" e "sereia indiscutível das DCC".