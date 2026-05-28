"Uma naturalidade cativante": aos 50 anos, Ali Larter irradia beleza sem maquiagem.

Julia P.
@alilarter / Instagram

A atriz e produtora americana Ali Larter está exibindo sua beleza "natural" mais do que nunca. Para o Memorial Day (feriado nacional nos Estados Unidos, celebrado anualmente na última segunda-feira de maio), ela apareceu sem maquiagem, cercada por seus filhos, em uma série de fotos.

Ali Larter exibe sua tez "natural".

A atriz da série "Landman" compartilhou fotos de seu "revigorante fim de semana do Memorial Day" no Instagram. Longe do glamour do tapete vermelho, ela aparece na segunda foto com um rosto radiante, aparentemente sem maquiagem. "Fim de semana revigorante, cercada por aqueles que preenchem meu coração e minha mente", escreveu na legenda da série de fotos. Uma pausa em família, um contraste marcante com suas aparições mais sofisticadas no tapete vermelho. Os fãs adoraram: "Uma naturalidade cativante".

Um visual de "luxo discreto" em toda a sua simplicidade.

Em termos de estilo, Ali Larter cultivou a arte da simplicidade chique. Ela usava uma camisa branca de colarinho, realçada por um discreto debrum preto, e um chapéu de palha adornado com uma fita de camurça, que emoldurava lindamente seu rosto. Seu penteado, um bob loiro com franja bem definida, e um delicado colar rivière de cristal completavam o visual. Uma demonstração de "luxo discreto", onde cada detalhe enfatiza a elegância.

Fotos raras de seus filhos.

Esta publicação também tem um significado especial: Ali Larter compartilha fotos raras de seus dois filhos, que ela cria com o marido, o ator Hayes MacArthur. As fotos revelam seu filho Theodore, de 15 anos, e sua filha Vivienne, de 11, cujos fãs comentaram sobre o quanto eles cresceram.

Ali Larter compartilhou um momento terno à beira da piscina com sua filha, capturando seu reflexo em um espelho acima de sua sorridente "mini-eu". Em outra foto, ela posa com seu filho ao redor de uma travessa de frutos do mar, imortalizando dois humores bem diferentes do mesmo fim de semana. Uma maneira tocante de mostrar um vislumbre dos bastidores, bem distante de sua personagem na série "Landman".

Cerca de cinquenta exibidos com orgulho

Este momento terno acontece numa altura em que Ali Larter está a abraçar plenamente a sua relação com a passagem do tempo. Alguns meses antes, em fevereiro, celebrou o seu quinquagésimo aniversário com uma escapadela ensolarada às Bahamas — mais uma vez, aparentemente sem maquilhagem, fiel à sua filosofia de beleza natural. Tendo alcançado a fama através de papéis icónicos em filmes como "Premonição", a comédia "Legalmente Loira" e a série "Heroes", Ali Larter continua a deslumbrar.

Ao exibir sua beleza natural, Ali Larter nos lembra que a beleza não precisa necessariamente de artifícios para brilhar. Com elegância discreta, calor humano e confiança, ela oferece um interlúdio inspirador — e confirma que sua naturalidade continua sendo seu maior trunfo.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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