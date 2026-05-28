"Um ícone atemporal": aos 59 anos, Salma Hayek cativa com um visual retrô.

A atriz, diretora e produtora mexicana-americana-libanesa Salma Hayek prova que a elegância não tem idade. Na Riviera Francesa, ela reviveu o estilo chique de Brigitte Bardot dos anos 1960 com um vestido azul-pervinca que viralizou.

Salma Hayek homenageia Brigitte Bardot em Cannes

Salma Hayek compartilhou uma série de fotos de bastidores de sua viagem a Cannes no Instagram. Longe do tapete vermelho, ela posa de frente para o Mediterrâneo, a bordo de um iate, em um cenário decididamente retrô que remete aos grandes ícones do cinema dos anos 1960. A homenagem a Brigitte Bardot na terceira foto, o ícone absoluto da Riviera Francesa, é clara – até mesmo no clique carinhoso com um gato branco nos braços.

Vestido azul pervinca e faixa de cabelo combinando

A peça central é um vestido azul pervinca com um design assimétrico: uma única manga, que termina na altura do cotovelo e é adornada com babados, cai sobre o outro ombro a partir de uma faixa na cintura. A saia ajustada, realçada por franzidos e pregas, confere ao conjunto um aspecto escultural.

Para completar o visual, Salma Hayek adicionou uma faixa de cabelo larga azul combinando, batom lilás escuro e maquiagem esfumada nos olhos. Um look fiel à estética das divas do cinema, provando que o retrô está longe de ser antiquado.

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Os fãs foram conquistados.

Como era de se esperar, a publicação gerou uma enxurrada de reações de admiração. Muitos internautas a aclamaram como um "ícone atemporal", um elogio recorrente de seus fãs, que acreditam que Salma Hayek fica ainda mais bonita com a idade. É preciso dizer que a atriz cultiva uma relação pacífica com o tempo: ela aceita e exibe com orgulho seus fios brancos, recusando-se a "esconder a idade". Essa autenticidade fortalece o vínculo com seus milhões de seguidores.

Com seu vestido azul pervinca e faixa de cabelo combinando, Salma Hayek criou um dos looks "fora do padrão" mais inspiradores do Festival de Cannes de 2026.