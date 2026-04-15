Hailey Bieber está apostando nessas cores vibrantes que prometem ser tendência em 2026.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

A modelo e empresária americana Hailey Bieber causou sensação no festival Coachella 2026. Vestindo um curto vestido amarelo com detalhes em rosa vibrante, ela apresentou um visual que já incorpora diversas tendências-chave da moda para 2026.

Hailey Bieber com um look vibrante

No Coachella (de 10 a 19 de abril de 2026), Hailey Bieber foi o centro das atenções do festival, entre a tão aguardada apresentação de Justin Bieber no palco e o evento pop-up organizado em torno da Rhode, sua marca lançada em 2022. Para a ocasião, ela optou por um vestido curto amarelo com detalhes em rosa vibrante, que foi rapidamente notado e comentado.

O look em questão era um vestido vintage da Dior, desenhado por John Galliano, da coleção Outono/Inverno 1998-1999. Diversas publicações de moda destacaram como essa peça, por si só, reunia dois elementos muito desejados no momento: a energia das cores vibrantes e o retorno incontestável do vestido de alcinha.

O amarelo vibrante e o rosa já estão surgindo como as cores para ficar de olho.

O segredo do sucesso deste look está na combinação de cores que chama a atenção imediatamente, sem parecer complicada. O amarelo adiciona luminosidade, enquanto o rosa vibrante dá um toque ousado ao visual. Essa escolha de cores não é aleatória. Ela está ligada à ascensão de tons vibrantes e alegres nas tendências da Primavera/Verão 2026, principalmente aqueles com amarelo-canário, magenta e, de forma geral, combinações de cores que energizam uma silhueta em segundos.

Um vestido curto que também coloca o vestido de alcinha de volta em destaque.

Além das cores, o corte curto e justo deste vestido está em sintonia com a tendência dos vestidos slip inspirada nos anos 90, uma silhueta que ressurge regularmente assim que as temperaturas sobem. Sem dúvida, é isso que torna a peça tão marcante. Ela permanece visualmente "fácil de decifrar", mas concentra diversas referências fortes: o toque vintage de Galliano, a estética da renda tão característica dos anos 90 e a preferência por cores mais vibrantes do que as paletas neutras que têm sido as preferidas por muito tempo.

Coachella confirma seu papel como laboratório de moda.

Este look também se encaixa em um contexto muito específico. Todos os anos, o Coachella funciona como um acelerador de tendências, e as aparições de celebridades são imediatamente analisadas minuciosamente. Diversos veículos de comunicação descreveram a aparição de Hailey Bieber como "um dos principais momentos de moda do fim de semana".

Com este vestido amarelo curto com detalhes em rosa vibrante, Hailey Bieber acerta em cheio em vários pontos. Ela resgata o vestido slip, confirma o retorno das cores ousadas e nos lembra, mais uma vez, que o Coachella continua sendo o palco perfeito para lançar as tendências da moda da temporada.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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