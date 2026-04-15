A atriz Simone Ashley reinventa a moda praia com uma estampa vintage.

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

A atriz britânica de ascendência indiana Simone Ashley traz uma perspectiva inovadora para a moda praia. Com uma silhueta veranil acentuada por uma estampa vintage, ela exala um visual ensolarado, elegante e muito estiloso.

Simone Ashley adota um look de praia com charme retrô.

Simone Ashley chamou a atenção recentemente com uma série de looks de praia incríveis. Combinando cortes minimalistas, detalhes estampados e uma atitude descontraída, a atriz oferece uma versão mais fashion dos looks de verão. O que mais chama a atenção é a presença de uma estampa com inspiração vintage. Em um look de praia, uma estampa pode fazer toda a diferença. No caso de Simone Ashley, ela confere ao conjunto uma dimensão mais sofisticada sem comprometer a leveza e o ar veranil. Esse efeito vintage funciona ainda melhor porque contrasta com as linhas retas da silhueta.

Em uma única aparição, a atriz nos lembra que uma estampa bem escolhida pode ser suficiente para transformar um look de praia em uma produção verdadeiramente estilosa. Enquanto algumas peças de moda praia apostam na simplicidade minimalista, Simone Ashley opta por algo mais expressivo, com um toque retrô que adiciona personalidade ao visual.

A moda praia está se tornando cada vez mais popular.

Com este look, Simone Ashley demonstra que a moda praia continua a evoluir. Já não se limita a uma peça básica de férias, mas tornou-se uma verdadeira declaração de estilo. Ao revisitar esta silhueta com uma estampa vintage, Simone Ashley traz uma abordagem mais moderna à moda praia.

Com essa aparição em moda praia, Simone Ashley confirma sua predileção por silhuetas que são ao mesmo tempo simples e marcantes. Graças a essa estampa vintage, ela dá uma nova dimensão ao guarda-roupa de verão e cria um look que não passará despercebido.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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