A cantora Beyoncé faz uma declaração de moda "ousada" com este vestido roxo "nada convencional".

A cantora americana Beyoncé nunca deixa nada ao acaso em suas aparições públicas. Quando surgiu usando um deslumbrante vestido roxo da Saint Laurent, o mundo da moda parou, enquanto a "Beyhive" imediatamente iniciou uma análise meticulosa de cada detalhe.

Um vestido de tafetá cor ameixa, saído diretamente das passarelas.

O vestido usado por Beyoncé é um longo modelo de tafetá cor ameixa da coleção Primavera 2026 da Saint Laurent, desenhado por Anthony Vaccarello. Ele se destaca pelas mangas volumosas, babados em cascata e uma cauda espetacular. O decote, emoldurado por franzidos generosos, completa o charme régio e teatral do vestido, em sintonia com os volumosos vestidos de princesa apresentados no encerramento do desfile Primavera/Verão 2026.

Acessórios específicos

Beyoncé completou o look com sapatos slingback de tafetá ameixa da Saint Laurent, avaliados em US$ 1.950, adornados com franjas que combinavam com o vestido, e uma bolsa de pérolas da Cult Gaia, de US$ 498. Um colar de pérolas prateadas e óculos escuros finalizaram o conjunto. Seu penteado evocava os cachos característicos da era Lemonade, adicionando um toque nostálgico ao visual.

Seu primeiro look completo da Saint Laurent em anos

Essas fotos marcam o primeiro look completo de Beyoncé da Saint Laurent em pelo menos quatro anos — até então, a cantora havia usado apenas acessórios da marca, como sapatos de salto ou óculos de sol. É um retorno notável a uma grife cujo DNA — poder, romance e drama — parece combinar particularmente bem com a estética atual da cantora.

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A cor ameixa, uma tendência chave para a primavera de 2026.

Ao escolher esse roxo profundo, Beyoncé adotou um dos tons mais marcantes da primavera de 2026, diretamente das passarelas. O tom "uva" se consolidou como uma das cores emblemáticas da estação, e o fato de Beyoncé estar usando uma versão maxi-volumosa só tende a amplificar sua adoção pelo público em geral nas próximas semanas.

O "Beyhive" decodificado

Essa "Série Roxa", como alguns fãs a apelidaram, reacendeu as especulações sobre um possível terceiro projeto musical, poucos dias antes do décimo aniversário de "Lemonade". Beyoncé não confirmou nada — e é justamente isso que torna cada postagem tão impactante.

Um vestido, uma cor, timing perfeito: Beyoncé não precisou de nenhum comunicado de imprensa para virar notícia. Este look roxo da Saint Laurent confirma uma coisa: ninguém domina a comunicação visual como ela.