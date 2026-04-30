A atriz Gwyneth Paltrow compartilha as peças "inesperadas" que definirão 2026.

Fabienne Ba.
@gwynethpaltrow / Instagram

A atriz americana Gwyneth Paltrow não precisa de um desfile de moda para influenciar a indústria. No final de abril de 2026, ela compartilhou uma série de looks no Instagram que resumem melhor do que qualquer revista o que será importante nesta primavera de 2026.

Uma influenciadora de "luxo discreto" com 10 milhões de seguidores.

Ao longo dos anos, Gwyneth Paltrow se consolidou no Instagram como embaixadora da estética elegante e minimalista, personificando o espírito do "luxo discreto". Ela compartilha looks simples, fáceis de recriar e acessíveis para o dia a dia. Sua conta, seguida por quase 10 milhões de inscritos, mescla bastidores de eventos, selfies com pessoas queridas, aulas de culinária e looks que sempre geram repercussão.

O vestidinho preto repaginado com um toque campestre.

O primeiro look do carrossel revive o clássico vestidinho preto com um toque rústico: uma versão de mangas curtas com gola abotoada branca contrastante e saia midi levemente evasê – usada com mocassins pretos que aparecem em todos os seus looks. Uma maneira simples e eficaz de modernizar uma peça atemporal sem alterar sua essência.

A combinação inesperada: cardigan azul-marinho e bermuda cargo rosa.

Essa é provavelmente a combinação mais surpreendente do carrossel. Gwyneth Paltrow combina um cardigã azul-marinho com shorts cargo rosa, usados descalça — um look chique e descontraído que facilmente se complementa com chinelos minimalistas. Uma mistura de cores e texturas que ilustra perfeitamente a arte do contraste sem esforço.

A saia de renda e o suéter preto, a dupla romântica.

Para combater o frio da primavera, Gwyneth Paltrow também optou pela simplicidade de um suéter preto combinado com uma saia midi de cetim com detalhes em renda branca, finalizando o look com sapatos Mary Jane de couro. Este visual prova que a renda fica melhor com peças discretas do que com outros enfeites.

O retorno das calças capri e da camisa listrada estilo bretão.

Para passeios ensolarados, Gwyneth Paltrow está trazendo de volta a blusa listrada estilo Breton, combinada com calças capri pretas e sapatilhas. As calças capri, que muitos pensavam estar relegadas aos arquivos dos anos 2000, estão, portanto, fazendo um retorno triunfal – e nas mãos de Gwyneth Paltrow, parecem perfeitamente adequadas para 2026.

A dupla camiseta/jeans, elevada pelos detalhes.

Gwyneth Paltrow finalmente revisitou a clássica combinação de camiseta branca e jeans, complementada com um cinto fino e sapatos Mary Jane. Nada revolucionário à primeira vista – mas essa é justamente a ideia: um acessório bem escolhido, um cinto que marca a cintura, e até mesmo a peça mais básica do guarda-roupa se transforma em um look completo.

Em apenas alguns looks publicados no Instagram, Gwyneth Paltrow resumiu a essência da primavera de 2026: silhuetas simples, combinações por vezes inesperadas e a arte de transformar até as peças mais "comuns" em looks memoráveis. Tudo isso com aparente facilidade — o que, em essência, é a própria definição de "luxo discreto".

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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