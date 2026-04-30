Amal Clooney muda radicalmente seu estilo e isso não passa despercebido.

A advogada libanesa-francesa-britânica — esposa do ator americano George Clooney — Amal Clooney sempre personificou a elegância clássica no tapete vermelho: vestidos longos, cortes impecáveis, cabelos soltos e um estilo refinado e discreto. Em 27 de abril de 2026, ela decidiu surpreender a todos ao romper com essa imagem atemporal.

O Jantar de Gala do Prêmio Chaplin, uma noite em homenagem a George.

A 51ª edição do Chaplin Award Gala aconteceu no Alice Tully Hall, no Lincoln Center, em Nova York — o maior evento cinematográfico anual do Lincoln Center, que homenageia contribuições significativas para o cinema a cada ano. O ator americano George Clooney foi o homenageado de 2026. No tapete vermelho, ele disse à revista People que receber o prêmio foi "uma loucura" e "um pouco constrangedor", mas também "divertido". Quando perguntado sobre sua preparação, ele brincou: "Você não se prepara — você bebe".

O minivestido roxo da Balenciaga que rompe com tudo.

O visual característico de Amal Clooney no tapete vermelho costuma ser o vestido longo, então este look representou uma verdadeira mudança. Para o 51º Chaplin Award Gala, ela usou um minivestido roxo escuro da coleção Primavera 2026 da Balenciaga, desenhado por Pier Paolo Piccioli. A parte de cima, com ombros à mostra, tinha um drapeado que lembrava uma capa, inspirado na tulipa. A saia, mais curta e ajustada, era finalizada com um painel de tecido nas costas que ampliava o efeito de camadas e volume.

Amal Clooney completou seu look com scarpins dourados de bico fino e uma clutch dourada da Begüm Khan. Para as joias, ela escolheu Cartier: brincos Panthère de Cartier com estampa de leopardo e olhos de esmeralda, uma pulseira Clash de Cartier e um anel Indomptables em formato de animal cravejado de joias.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Amal Clooney (@amal.clooney.official)

Um coque e novas mechas, uma transformação total.

A "mudança" não parou no vestido. Amal é conhecida por seus longos cabelos brilhantes, mas seu cabeleireiro, Dimitris Giannetos — que recentemente suavizou a cor com mechas mais claras — optou por um rabo de cavalo volumoso e incomum, reforçando a sensação de uma nova direção. Essas novas mechas foram apelidadas de "mechas La Panthère" pelo cabeleireiro, que as descreveu como "ousadas, porém descomplicadas e muito elegantes".

Um visual que divide opiniões online.

A reação da imprensa e dos internautas foi imediata – e mista. Alguns elogiaram a ousadia dessa ruptura com seu estilo habitual, enquanto outros lamentaram a ausência da "sofisticação clássica" que normalmente faz de Amal Clooney uma das pessoas mais bem vestidas do mundo.

Esse tipo de debate serve principalmente como um lembrete de como a aparência das mulheres continua sendo excessivamente analisada, comentada e julgada. Nem seus corpos, nem suas escolhas de vestuário, deveriam ser alvo de constante avaliação pública. E, acima de tudo, "modernidade" ou "ousadia" não são incompatíveis com elegância: Amal Clooney usando um vestido curto não a torna menos chique. Estilo não se mede pelo comprimento da barra de um vestido ou pela adesão a regras rígidas.

Um minivestido roxo, um coque, joias com estampa de leopardo — Amal Clooney não era de surpreender. Mas na 51ª edição do Chaplin Award Gala, ela surpreendeu. Gostemos ou não da mudança, isso prova uma coisa: mesmo depois de anos de tapetes vermelhos, ela ainda é capaz de causar alvoroço.