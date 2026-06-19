Por ter viajado para disputar a Copa do Mundo, este jogador não pôde comparecer ao nascimento de sua filha.

Paralelamente às grandes competições internacionais, a vida pessoal também se desenrola. O goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu disputou a Copa do Mundo de 2026 enquanto sua família se preparava para a chegada de um novo membro. Sua filha nasceu durante o período em que ele estava com a seleção nacional, e ele vivenciou esse momento único remotamente, por meio de videochamada.

Um momento de vida sob tensão

Kim Seung-gyu estava participando de sua quarta Copa do Mundo, um evento importante em sua carreira. Ao mesmo tempo, sua parceira estava perto do final da gravidez. Duas linhas temporais poderosas se sobrepunham: a do esporte de elite e a de um evento familiar profundamente significativo.

Essa situação evidencia uma realidade frequentemente negligenciada: a dificuldade de conciliar as exigências de uma carreira internacional com momentos importantes da vida pessoal. No esporte, assim como em outras profissões exigentes, os horários deixam pouco espaço para imprevistos.

Um parto visto de longe.

Enquanto a seleção sul-coreana jogava do outro lado do mundo, a filha do goleiro nasceu na Coreia. Kim Seung-gyu não pôde estar presente pessoalmente e descobriu a filha por meio de uma tela, num encontro que, ainda que momentâneo, aconteceu com um certo atraso.

Esse tipo de experiência, cada vez mais comum na era da mobilidade internacional, levanta questões sobre o lugar dado ao tempo pessoal em trajetórias de carreira de alto nível. A emoção é muito real, mesmo à distância, mas não substitui a presença física.

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Palavras que refletem um estado de espírito

O jogador expressou um senso de responsabilidade para com sua família e falou sobre seu desejo de canalizar essa situação em energia positiva dentro de campo. Suas palavras refletem uma abordagem comum no esporte de elite: encontrar significado na ausência, concentrando-se no desempenho e nos resultados.

Essa postura também ilustra uma realidade mais ampla, na qual figuras masculinas do esporte são frequentemente valorizadas por sua dedicação total às carreiras, mesmo em detrimento da vida familiar. Ao mesmo tempo, as expectativas sociais em relação às mães costumam permanecer mais rígidas e consistentes, como se sua presença diária fosse algo garantido.

Além do caso individual

A história de Kim Seung-gyu transcende o contexto simplista de um evento esportivo. Ela destaca como agendas profissionais intensas influenciam trajetórias pessoais, particularmente em profissões de destaque. Também nos convida a questionar as normas implícitas que cercam a paternidade e o sucesso: por que alguns ausentes são vistos como "devotados", enquanto outros (principalmente mulheres) são julgados com mais severidade com base em seu gênero ou papel social?

Em última análise, não se trata apenas de um casamento ou de um nascimento vivenciado à distância, mas sim de um reflexo de como nossas sociedades organizam – e priorizam – os diferentes momentos da vida.