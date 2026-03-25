"Uma beleza": sob a chuva, esta ex-Miss Universo exibe sua silhueta na praia.

Anaëlle G.
@irismittenaere / Instagram

A ex-Miss Universo Iris Mittenaere compartilhou recentemente um vídeo que chamou bastante a atenção de seus fãs no Instagram. Filmado em uma praia ao pôr do sol, a jovem aparece correndo e dançando na chuva, em uma atmosfera natural e luminosa.

Um momento espontâneo que agrada aos internautas.

Imerso numa atmosfera suave e veranil, o vídeo exibe uma atitude espontânea, coerente com o conteúdo de estilo de vida regularmente publicado por Iris Mittenaere. Com um céu dourado e o mar ao fundo, a cena evoca um momento de liberdade que rapidamente conquistou inúmeras reações positivas.

Comentários muito entusiasmados

Nos comentários, os internautas elogiaram bastante a publicação. Vários seguidores expressaram sua admiração pela energia emanada do vídeo, alguns escrevendo "uma beleza" , enquanto outros destacaram uma personalidade "magnífica e vibrante" .

Essas reações destacam o entusiasmo gerado por esse tipo de conteúdo, apreciado por sua naturalidade e estética luminosa. Muitos comentários também mencionam a atmosfera inspiradora do momento capturado, entre a chuva leve e o pôr do sol.

Uma publicação que se encaixa perfeitamente no seu universo de estilo de vida.

Habituada a compartilhar momentos de viagem e vislumbres espontâneos de sua vida, Iris Mittenaere oferece regularmente conteúdo que destaca uma perspectiva positiva do cotidiano. Este novo vídeo segue essa linha, mesclando paisagens naturais com a demonstração de um estilo de vida dinâmico.

Combinando estética natural e espontaneidade, esse tipo de conteúdo continua a atrair um público amplo. Com este vídeo filmado na chuva, Iris Mittenaere confirma mais uma vez sua capacidade de cativar o público com imagens que são ao mesmo tempo simples e inspiradoras.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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