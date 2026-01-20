Search here...

Classificada como "uma mulher com mais de 50 anos", a atriz Philippine Leroy-Beaulieu desmantela estereótipos relacionados à idade.

Léa Michel
Extrait de la série « Emily in Paris »

Recentemente, como convidada do programa En Aparté , a atriz que interpreta Sylvie Grateau na série da Netflix "Emily em Paris" explicou que toda a campanha promocional de seu papel girou em torno de sua idade: "Minha promoção foi fortemente focada no fato de eu ser uma mulher com mais de 50 anos e, honestamente, acho que isso não é um problema." Philippine Leroy-Beaulieu enfatizou que esse foco reforça estereótipos em vez de transcendê-los.

Sylvie, um poderoso contraexemplo.

Desde a primeira temporada da série "Emily em Paris", sua personagem, uma chefe parisiense elegante, dinâmica e intransigente, vem causando impacto. Vestida por estilistas renomados, conciliando uma carreira ambiciosa com uma vida amorosa plena, Sylvie Grateau oferece uma imagem rara e revigorante da chamada mulher madura na tela. Philippine Leroy-Beaulieu, portanto, personifica uma feminilidade forte, bem distante dos papéis usuais de viúvas submissas ou personagens secundárias.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

A verdadeira beleza é energia e liberdade.

A atriz Philippine Leroy-Beaulieu rejeita as novas restrições impostas pela idade: "A beleza da vida reside na energia que temos, na nossa curiosidade, no direito de mudar de ideia, de ultrapassar os limites que impusemos a nós mesmas". Ela defende uma visão libertadora onde a idade não impõe nem declínio nem conformidade, criticando as expectativas sociais que confinam as mulheres a categorias restritas.

A mensagem de Philippine Leroy-Beaulieu ressoa com particular força numa era em que a representação das mulheres nos meios de comunicação está a evoluir lentamente. A sua posição alinha-se com um movimento mais amplo que defende a visibilidade das mulheres de todas as idades, sem caricaturas ou condescendência. Através do seu papel na série da Netflix "Emily em Paris", bem como na vida real, Philippine Leroy-Beaulieu cria um espaço onde a experiência se torna uma mais-valia, e não uma desvantagem.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Dolly Parton comemora seu 80º aniversário em grande estilo, usando um vestido espetacular.
Article suivant
Os filhos de Uma Thurman e Ethan Hawke ditam seu estilo na Semana de Moda.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 60 anos, a figura de Elizabeth Hurley nas Maldivas é cativante.

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou recentemente várias fotos no Instagram de sua estadia nas...

Os filhos de Uma Thurman e Ethan Hawke ditam seu estilo na Semana de Moda.

Na Semana de Moda de Milão Outono/Inverno 2026-2027, Maya Hawke e seu irmão Levon Hawke chamaram a atenção...

Dolly Parton comemora seu 80º aniversário em grande estilo, usando um vestido espetacular.

A rainha da música country provou mais uma vez: aos 80 anos, Dolly Parton está radiante como sempre...

"Não sou uma loira burra": este ícone dos anos 2000 acerta as contas.

Reduzida por muito tempo a uma caricatura de uma "jovem superficial", Paris Hilton agora retoma o controle de...

Esta modelo de 71 anos exibe sua boa forma e brilha ao sol.

A modelo, atriz e escritora americana Christie Brinkley deslumbra seus fãs ao aparecer sob o sol do arquipélago...

Com um vestido de cristais, Heidi Klum brilha na praia.

Durante as filmagens da 20ª temporada de "Germany's Next Topmodel", a supermodelo alemã Heidi Klum transformou Venice Beach...

© 2025 The Body Optimist