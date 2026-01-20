Classificada como "uma mulher com mais de 50 anos", a atriz Philippine Leroy-Beaulieu desmantela estereótipos relacionados à idade.

Recentemente, como convidada do programa En Aparté , a atriz que interpreta Sylvie Grateau na série da Netflix "Emily em Paris" explicou que toda a campanha promocional de seu papel girou em torno de sua idade: "Minha promoção foi fortemente focada no fato de eu ser uma mulher com mais de 50 anos e, honestamente, acho que isso não é um problema." Philippine Leroy-Beaulieu enfatizou que esse foco reforça estereótipos em vez de transcendê-los.

Sylvie, um poderoso contraexemplo.

Desde a primeira temporada da série "Emily em Paris", sua personagem, uma chefe parisiense elegante, dinâmica e intransigente, vem causando impacto. Vestida por estilistas renomados, conciliando uma carreira ambiciosa com uma vida amorosa plena, Sylvie Grateau oferece uma imagem rara e revigorante da chamada mulher madura na tela. Philippine Leroy-Beaulieu, portanto, personifica uma feminilidade forte, bem distante dos papéis usuais de viúvas submissas ou personagens secundárias.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

A verdadeira beleza é energia e liberdade.

A atriz Philippine Leroy-Beaulieu rejeita as novas restrições impostas pela idade: "A beleza da vida reside na energia que temos, na nossa curiosidade, no direito de mudar de ideia, de ultrapassar os limites que impusemos a nós mesmas". Ela defende uma visão libertadora onde a idade não impõe nem declínio nem conformidade, criticando as expectativas sociais que confinam as mulheres a categorias restritas.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Philippine Leroy Beaulieu (@philippineleroybeaulieu)

A mensagem de Philippine Leroy-Beaulieu ressoa com particular força numa era em que a representação das mulheres nos meios de comunicação está a evoluir lentamente. A sua posição alinha-se com um movimento mais amplo que defende a visibilidade das mulheres de todas as idades, sem caricaturas ou condescendência. Através do seu papel na série da Netflix "Emily em Paris", bem como na vida real, Philippine Leroy-Beaulieu cria um espaço onde a experiência se torna uma mais-valia, e não uma desvantagem.