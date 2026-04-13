A personalidade da mídia americana Kourtney Kardashian causou sensação no Coachella (festival que acontece de 10 a 19 de abril de 2026) com um vestido de cetim que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. Essa escolha de moda coincide com a presença de sua marca de estilo de vida, "Poosh", em eventos relacionados ao famoso festival californiano.

Uma camisola de cetim com elegância minimalista.

Em imagens compartilhadas online, Kourtney Kardashian aparece usando um vestido de cetim com acabamento brilhante. O vestido tem um corte fluido que destaca uma silhueta elegante, reforçando a imagem sofisticada preferida pela fundadora da "Poosh". O cetim é um tecido valioso por sua capacidade de captar a luz, mantendo um toque delicado. A presença de detalhes em renda contrastante adiciona outra dimensão ao visual. A ausência de acessórios chamativos ajuda a manter o foco na roupa, uma escolha estilística consistente com a tendência atual de minimalismo elegante.

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Uma aparição relacionada às notícias sobre "Poosh" durante o Coachella.

A publicação de Kourtney Kardashian surge em um momento em que a "Poosh", marca de estilo de vida fundada por ela, está associada a iniciativas relacionadas ao Coachella 2026. O festival, realizado anualmente na Califórnia, é um momento crucial para marcas que desejam fazer parte do mundo da cultura pop, bem-estar e moda.

Fundada em 2019, a Poosh oferece conteúdo relacionado a bem-estar, beleza e estilo de vida. A presença de Kourtney Kardashian nesse contexto ilustra como personalidades da mídia vinculam suas escolhas de estilo a seus projetos empreendedores.

Uma estética coerente com a sua imagem pública.

Ao longo dos anos, Kourtney Kardashian desenvolveu uma assinatura visual reconhecível, frequentemente caracterizada por silhuetas limpas, paletas de cores discretas e uma atenção meticulosa aos tecidos. Este vestido de cetim se encaixa perfeitamente nessa estética, demonstrando uma abordagem onde a elegância reside na simplicidade das linhas.

Coachella, um evento imperdível para os amantes da moda.

Ao longo dos anos, o festival Coachella se tornou uma importante plataforma de expressão estilística, onde celebridades, influenciadores e estilistas experimentam diferentes tendências. Os looks usados no festival são frequentemente compartilhados nas redes sociais e ajudam a moldar algumas das inspirações de moda da temporada.

Com este vestido de cetim, Kourtney Kardashian confirma seu compromisso com uma estética minimalista, em sintonia com o universo de sua marca, Poosh. Sua presença no Coachella ilustra a importância do estilo na construção de uma imagem pública, na interseção entre moda, estilo de vida e cultura digital.