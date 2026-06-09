Aos 51 anos, Hannah Waddingham fez uma aparição deslumbrante em um vestido preto.

A atriz e cantora britânica Hannah Waddingham está deixando sua marca com seu estilo inconfundível como nunca antes. Ela surgiu no tapete vermelho de Londres com um vestido preto espetacular – uma fusão da alta costura europeia com o glamour do tapete vermelho de Hollywood dos anos 1950.

Um vestido com estética da velha Hollywood.

Para a cerimônia realizada no Chancery Rosewood Hotel, a atriz de Ted Lasso optou por uma criação da Sophie Couture, uma jovem casa de moda que ela admira particularmente. Era uma peça sob medida que ela já havia usado dois anos antes, no Primetime Creative Arts Emmy Awards de 2024 – uma escolha ecologicamente consciente, alinhada ao movimento "reutilizar" que agora é celebrado no mundo dos tapetes vermelhos.

O resultado é uma verdadeira homenagem à elegância de outra época. Corte sereia, cintura cuidadosamente marcada, cauda discreta que arrasta no chão: todos os códigos do tapete vermelho de outrora são evocados, mas reinterpretados com uma modernidade que se adapta perfeitamente à sua silhueta.

Decote halter profundo e fenda vertiginosa

Dois detalhes são o que realmente tornam este vestido especial. Primeiro, um corte que estrutura verticalmente toda a silhueta, do pescoço aos quadris, adicionando um toque de ousadia sem perder a elegância. Segundo, uma fenda alta na coxa que quebra o comprimento da saia e confere à peça uma energia decididamente contemporânea. Essa quebra é executada com perfeição: sem ela, o vestido teria pendido para um estilo puramente retrô; com ela, permanece resolutamente moderno.

Um material com "efeito líquido"

Quanto ao tecido, a escolha está longe de ser aleatória. Hannah Waddingham e a Sophie Couture optaram por um cetim pesado com um acabamento brilhante, quase fluido, que capta a luz a cada movimento. Este material esculpe o corpo sem o apertar, conferindo ao vestido um ar quase cinematográfico nas fotos. Nos pés, a atriz completou o look com um par de sandálias pretas de tiras finas e salto alto, que alongam elegantemente as linhas verticais da sua silhueta sem desviar a atenção dela.

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No universo dos acessórios e da beleza, a genialidade reside na sutileza.

Para não sobrecarregar o visual, Hannah Waddingham optou por alguns toques discretos, porém cuidadosamente escolhidos. Nas orelhas, usou brincos pendentes da designer britânica Anabela Chan, renomada por suas joias inspiradas na natureza. No pulso, uma pulseira delicada de pedras preciosas e alguns anéis de prata adornavam seus dedos.

No quesito beleza, Hannah Waddingham optou pela simplicidade. Um corte chanel curto e loiro platinado, pele luminosa e maquiagem radiante. Um sorriso no rosto, olhos brilhantes e aquela postura relaxada, com os ombros à mostra, que agora se tornou sua marca registrada: menos contenção, mais confiança.

Com este look da Sophie Couture, Hannah Waddingham confirma que é uma das estrelas mais interessantes de se acompanhar no tapete vermelho britânico. Remetendo à velha Hollywood, com sua estética refinada e tecidos brilhantes, ela oferece uma demonstração clara de elegância atemporal.