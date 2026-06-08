Com uma silhueta fluida, Emilia Clarke abraça o minimalismo em Londres.

Léa Michel
@emilia_clarke / Instagram

A atriz britânica Emilia Clarke acaba de fazer uma de suas aparições mais deslumbrantes do ano em termos de moda. No dia 3 de junho de 2026, ela desfilou no tapete vermelho de Londres com um elegante vestido preto.

Um vestido Dior da coleção pré-outono 2026 com fluidez espetacular.

Para a noite realizada no Hotel Chancery Rosewood, Emilia Clarke escolheu uma criação da Christian Dior da coleção pré-outono 2026. Um vestido midi de cetim preto, cortado na mais pura tradição do vestido reto — um corte solto, fluido, quase flutuante, que desliza pelo corpo. O tecido pesado e sedoso abraça o minimalismo. Sem recortes dramáticos, sem enfeites, sem drapeados excessivos: apenas um tecido, uma cor e uma silhueta que cai sem esforço. A barra finamente plissada é assimétrica — uma sutil referência à herança de alta-costura da maison francesa.

O detalhe que faz toda a diferença: a fita que amarra no pescoço.

O único elemento verdadeiramente dramático do vestido é o decote. Um decote halter alongado por uma longa fita de cetim amarrada ao redor do pescoço, que desce em cascata pela frente e quase até a barra. Uma linha vertical dinâmica que confere à silhueta um caráter arquitetônico. Nos pés, Emilia Clarke optou por sandálias pretas de tiras, revelando uma marcante pedicure vermelha — o único toque de cor em todo o look.

Cabelo e beleza: uma assinatura refinada

No quesito beleza, a mesma atenção meticulosa aos detalhes prevalece. O penteado é um bob chique com risca ao meio — um loiro mel que roça os ombros, liso de um lado e preso atrás da orelha do outro. É um corte que Emilia Clarke agora usa como sua marca registrada. Quanto à maquiagem, sobrancelhas esculpidas, cílios definidos, lábios rosados em tom nude e pele radiante: tudo discreto, tudo com luminosidade natural. Um look de beleza perfeitamente adequado a um vestido que, com toda a razão, precisava ser o ponto focal.

Uma presença simbólica à noite

Além da escolha do look, a presença de Emilia Clarke foi significativa. A atriz de "Game of Thrones" foi a primeira a receber um prêmio na noite, onde, em um discurso amplamente elogiado, falou sobre sua luta contra as sequelas das duas hemorragias cerebrais que sofreu em 2011 e 2013 durante as filmagens da série. "Quinze anos após a primeira hemorragia, tenho a perspectiva necessária para compreender o quão difícil foi aquele período", confidenciou, acrescentando que "a recuperação é tão importante quanto a sobrevivência". Uma declaração poderosa, proferida em um vestido cuja elegância discreta parecia justamente permitir que ela roubasse a cena.

Com este vestido Dior de caimento impecável, Emilia Clarke apresenta um dos looks mais deslumbrantes da temporada. Em um momento em que as aparições no tapete vermelho competem entre si, sua escolha diz muito — uma elegância discreta onde a cor, o tecido e o corte falam por si. Emilia Clarke prova que é possível ser o centro das atenções em um evento sem perder a elegância. E que essa, talvez, seja a forma mais bela de elegância.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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