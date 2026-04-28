A atriz Zoe Saldaña deslumbra com um vestido trompe-l'oeil cintilante

Fabienne Ba.
@zoesaldana / Instagram

A atriz, diretora e produtora americana Zoe Saldaña nunca faz nada pela metade no tapete vermelho. Em 23 de abril de 2026, para o Time100 Gala em Nova York, ela escolheu um vestido Givenchy que brincava com as percepções — e imediatamente cativou a atenção de todos.

Um vestido Givenchy desenhado por Sarah Burton

Para esta noite de gala, Zoe Saldaña usou um longo vestido assimétrico de um ombro só da coleção Outono/Inverno 2026 da Givenchy, desenhado pela diretora artística Sarah Burton. O vestido de veludo preto era bordado com fitas prateadas dispostas de forma a criar um impressionante efeito trompe-l'œil na silhueta — um efeito quase cinético que mudava conforme o ângulo e a luz. O vestido também apresentava um laço drapeado e uma fenda na coxa que revelava sandálias pretas de salto alto com tira em T, também da Givenchy.

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Acessórios que combinem com o look

Com styling de Petra Flannery, Zoe Saldaña completou o look com uma clutch Givenchy de cetim preto adornada com um laço e joias Cartier. Seu cabelo, estilizado por Aviva Jansen Perea, foi preso em um coque torcido, como a própria cabeleireira descreveu no Instagram — um penteado elegante e torcido que emoldurava perfeitamente seu rosto e colo.

Uma homenageada que falou com emoção.

Zoe Saldaña foi uma das homenageadas do Time100 deste ano. No palco, ela prestou homenagem à sua avó, originária da República Dominicana, que imigrou para os Estados Unidos em 1961. Em seu discurso, ela afirmou que "todos nós somos, de alguma forma, a prova viva de que a esperança viaja". Essas palavras claramente tocaram o público, e ela as compartilhou posteriormente no Instagram com a legenda: "Honrada por estar entre as 100 pessoas mais influentes do Time. Um lembrete de que o propósito é mais forte do que qualquer holofote."

Givenchy e Saldaña, uma alquimia evidente.

Esta não é a primeira vez que Zoe Saldaña confia à Givenchy um look para uma ocasião especial. Desde que Sarah Burton assumiu a direção criativa, a grife se consolidou como referência para atrizes que buscam peças com design arquitetônico impactante e elegância inegável. O vestido usado no Time100 Gala ilustra isso perfeitamente: tecnicamente impecável em sua construção e emocionalmente impactante em sua execução.

Um vestido que cativou os olhares, um discurso que emocionou: Zoe Saldaña provou naquela noite que domina tanto a arte do tapete vermelho quanto a arte de falar em público. Duas formas de elegância que, para ela, parecem andar de mãos dadas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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