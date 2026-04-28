A atriz Zoe Saldaña deslumbra com um vestido trompe-l'oeil cintilante

A atriz, diretora e produtora americana Zoe Saldaña nunca faz nada pela metade no tapete vermelho. Em 23 de abril de 2026, para o Time100 Gala em Nova York, ela escolheu um vestido Givenchy que brincava com as percepções — e imediatamente cativou a atenção de todos.

Um vestido Givenchy desenhado por Sarah Burton

Para esta noite de gala, Zoe Saldaña usou um longo vestido assimétrico de um ombro só da coleção Outono/Inverno 2026 da Givenchy, desenhado pela diretora artística Sarah Burton. O vestido de veludo preto era bordado com fitas prateadas dispostas de forma a criar um impressionante efeito trompe-l'œil na silhueta — um efeito quase cinético que mudava conforme o ângulo e a luz. O vestido também apresentava um laço drapeado e uma fenda na coxa que revelava sandálias pretas de salto alto com tira em T, também da Givenchy.

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Acessórios que combinem com o look

Com styling de Petra Flannery, Zoe Saldaña completou o look com uma clutch Givenchy de cetim preto adornada com um laço e joias Cartier. Seu cabelo, estilizado por Aviva Jansen Perea, foi preso em um coque torcido, como a própria cabeleireira descreveu no Instagram — um penteado elegante e torcido que emoldurava perfeitamente seu rosto e colo.

Uma homenageada que falou com emoção.

Zoe Saldaña foi uma das homenageadas do Time100 deste ano. No palco, ela prestou homenagem à sua avó, originária da República Dominicana, que imigrou para os Estados Unidos em 1961. Em seu discurso, ela afirmou que "todos nós somos, de alguma forma, a prova viva de que a esperança viaja". Essas palavras claramente tocaram o público, e ela as compartilhou posteriormente no Instagram com a legenda: "Honrada por estar entre as 100 pessoas mais influentes do Time. Um lembrete de que o propósito é mais forte do que qualquer holofote."

Givenchy e Saldaña, uma alquimia evidente.

Esta não é a primeira vez que Zoe Saldaña confia à Givenchy um look para uma ocasião especial. Desde que Sarah Burton assumiu a direção criativa, a grife se consolidou como referência para atrizes que buscam peças com design arquitetônico impactante e elegância inegável. O vestido usado no Time100 Gala ilustra isso perfeitamente: tecnicamente impecável em sua construção e emocionalmente impactante em sua execução.

Um vestido que cativou os olhares, um discurso que emocionou: Zoe Saldaña provou naquela noite que domina tanto a arte do tapete vermelho quanto a arte de falar em público. Duas formas de elegância que, para ela, parecem andar de mãos dadas.